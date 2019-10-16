НАБУ обыскивает кабинеты облсовета

НАБУ обыскивает кабинеты Черновецкого облсовета. Фото: Укринформ

Работники НАБУ обыскивают кабинеты глави Черновецкого облсовета Ивана Мунтяна и руководителя юридического отдела аппарата совета.

Правоохранители не пускают в кабинет никого из журналистов и посторонних лиц, сообщает корреспондент Укринформа.

Охранник учреждения рассказал, что обыскивать кабинет председателя облсовета начали с самого утра. Позже работники НАБУ перешли к начальнику юридического отдела исполнительного аппарата совета.

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Как долго будут продолжаться проверки - работники не знают. Сказали, что кабинет председателя обыскали довольно быстро.

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