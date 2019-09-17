НАБУ проводит обыски в государственной компании

НАБУ проводит обыски на Криворожской теплоцентрали (ТЭЦ). Должностных лиц предприятия подозревают в злоупотреблениях на 80 миллионов гривен. Фото: tsn.ua

Национальное антикоррупционное бюро Украины обыскивает помещениях ряда коммерческих компаний и АО "Криворожская теплоцентраль". Она на 100% принадлежит государству.

"Следственное действие санкционировано и осуществляется в ходе расследования фактов злоупотреблений должностных лиц госпредприятия при осуществлении хозяйственных операций "Криворожской теплоцентралью" на общую сумму более 80 млн грн", - сообщает пресс-служба НАБУ.

Расследование указанных злоупотреблений детективы НАБУ осуществляют с января 2019-го. Предварительная правовая квалификация - присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: НАБУ уже не имеет претензий к "Роттердам" и не должно иметь их и к "плюсу" - Кушнирук

5 сентября начал работу Высший антикоррупционный суд. В прошлом году в июне Верховная Рада приняла закон о его работе. В апреле назначили 38 судей суда и они приняли присягу.