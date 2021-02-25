На Житомирщине первую вакцину от Covid-19 получил анестезиолог

Первую вакцину от коронавируса на Житомирщине получил анестезиолог Василий Шутенко. Фото: Укрінформ

Заведующий отделением анестезиологии и интенсивной терапии городской больницы Житомира №2 Василий Шутенко первым в области получил прививку от коронавируса.

"Вакцинироваться нужно, потому что Covid-19 - это вызов. При любой вакцинации мы не можем на 100% гарантировать, что не заболеем, мы можем перенести ту же болезнь, но в легкой форме", - отметил Шутенко, сообщает Укринформ.

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Он добавил, что переболел Covid-19 весной, а в конце осени ИФА-тест уже не показал в его организме антител.

В житомирскую больницу №2 доставили 40 доз вакцины, их распределят между врачами, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусом.

В общем область получила 17 300 доз вакцины Oxford/AstraZeneca. На первом этапе планируется сделать прививки более 3,6 тыс. человек.

В Украине 24 февраля стартовала вакцинация от коронавируса. Первую прививку получил врач-реаниматолог Евгений Горенко, который работает в Черкасской областной больнице.