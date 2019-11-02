На взятке задержали сотрудника СБУ и его сообщника

Злоумышленники требовали 35 тыс. гривен взятки. Фото: СБУ

В Одессе на взятке задержали сотрудника Службы безопасности и его сообщника.

Злоумышленники требовали 35 тыс. гривен из местной жительницы. За деньги обещали содействие в возвращении женщине автомобиля, изъятого сотрудниками полиции, и гарантировали якобы невмешательство правоохранителей в ее предпринимательскую деятельность. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Сотрудники СБУ задокументировали перечисления на банковскую карточку сообщника аванса в размере более чем 15 тыс. гривен. Сейчас в рамках начатого уголовного производства, происходят обыски по месту работы и жительства фигурантов дела", - сказано в сообщении.

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Задержанным объявили подозрение в совершении преступлений, предусмотренных статьями 190 "Мошенничество" и 369 "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу". Сейчас продолжается досудебное следствие.

В Киеве правоохранители задержали на взятке сотрудника Национального банка Украины. Главный специалист НБУ требовал $ 50 тыс. от директора частного предприятия.