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суббота, 17 апреля 2021 23:53

На время Пасхи и майских праздников запустят дополнительные поезда

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На время Пасхи и майских праздников запустят дополнительные поезда

На время Пасхи и майских праздников Укрзализныця запустит около двух десятков дополнительных поездов. Такое решение вызвано повышенным спросом среди пассажиров на майские праздники.

"Укрзализныця ставит приоритетом безопасность пассажиров, поэтому на наиболее популярные направления добавляет рейсы заранее. Это обеспечит более равномерное распределение пассажиропотока, чтобы в поездах было возможно сохранять социальную дистанцию ​​и пассажиры на вокзалах были разграничены во времени и меньше пересекались", - говорится в сообщении.

Так, на майские праздники будут курсировать следующие поезда:

№29 / 30 Киев - Ужгород. Из Киева отправляется 29, 30 апреля и 2, 3, 7, 8, 9 мая. Из Ужгорода - 30 апреля и 1, 3, 4, 8, 9, 10 мая;
№124 / 123 Киев - Константиновка. Из Киева отправляется 30 апреля, 3, 7 и 10 мая. С Константиновки - 1, 4, 8, 11 мая;
№138 / 137 Хмельницкий - Лисичанск. Из Хмельницкого отправляется 30 апреля, 2 и 8 мая. С Лисичанска - 1, 3 и 9 мая;
№209 / 210 Харьков - Одесса. Из Харькова отправляется 30 апреля и 2 мая. Из Одессы - 1 и 3 мая;
№239 / 240 - 207/208 Киев - Ужгород. Из Киева отправляется 30 апреля, 3, 7 и 9 мая. Из Ужгорода - 1, 4, 8, 10 мая;
№242 / 241 - 210/212 Харьков - Одесса. Из Харькова отправляется 7 мая. Из Одессы - 9 мая;
№211 / 212 Харьков - Львов. Из Харькова отправляется 30 апреля и 3, 7, 9 мая, а из Львова - 1, 4, 8, 10 мая;
№232 / 231 Запорожье - Ивано-Франковск. З Запорожье отправляется 30 апреля и 8 мая, из Ивано-Франковска - 1 и 9 мая;
№243 / 244 Киев - Рахов. Из Киева отправляется 29 апреля 3, 7 и 9 мая, с Рахова - 30 апреля, 4, 8 и 10 мая;
№254 / 253 Киев - Мариуполь. Из Киева отправляется 30 апреля и 3, 9 мая, из Мариуполя - 1, 4 и 10 мая;
№251 / 252 Харьков - Николаев. Из Харькова отправляется 29 апреля и 9 мая. Из Николаева - 30 апреля и 10 мая;
№298 / 297 Николаев - Киев. Из Николаева отправляется 29 апреля, 4, 6, 10 мая. Из Киева - 30 апреля, 5, 7, 11 мая;
№745 / 746 "Бойковский экспресс" Киев - Славское. Рейсы 1 и 4 мая туда и обратно;
№774 / 773 Киев - Шостка. Из Киева и Шостки отправляется 4, 10 мая;
№779 / 780 Сумы - Винница. Из Сум и Винницы отправляется 30 апреля, 4, 7 и 10 мая;
№781 / 782 Черкассы - Киев. Из Черкасс и Киева отправляется 4, 10 мая;

Продажа билетов на данные маршруты открывается с 17 апреля.

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