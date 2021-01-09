На Украину надвигаются морозы

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В течение следующей недели на всей территории страны температура воздуха начнет снижаться, пишет синоптик Наталья Диденко в Facebook

В воскресенье, 10 января, погоду в Украине будет определять мощный Азорский антициклон, принесший относительно теплые воздушные массы с Атлантики. Осадки маловероятны, как бы "намеки" на снежинки в северных областях, а на крайнем юге возможные дождь, местами с мокрым снегом.

Однако уже с понедельника атлантический воздух постепенно уступать место арктическом - как следствие - в Украине ожидается похолодание.

"На Василия, старый Новый год, на второй Сочельник, на Крещение будем с морозами", - написала Наталья Диденко.

В Карпатах объявили штормовое предупреждение. Укргидрометцентр сообщил, что значительная снеголавинная опасность (3 уровень) ожидается сегодня, 9 января, на высокогорье восточной части Закарпатской области.