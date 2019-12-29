На Украину надвигается новогодняя погода - синоптики

В столице суточная температура составит -3 ...- 1 градуса. Ветер северо-восточный со скоростью 5-10 м с. В течение суток будет идти снег. Фото: Апостроф

Последнюю неделю года в Украине будет настоящая новогодняя погода - снег и мороз. Об этом сообщили синоптики Укргидрометцентра 29 декабря.

В западных областях Украины в течение суток ожидают снег. Ночью столбик термометра опустится до -1 ...- 5 градусов, а днем ​​покажет -1 ...- 3 градуса. Ветер северо-западный со скоростью 5-10 м / с.

В центральной части Украины в течение суток будет идти мокрый снег с дождем. Столбик термометра ночью покажет -1 ... 0 градусов, днем ​​температура снизится до -1 ...- 3 градусов. Ветер северо-восточный со скоростью 5-10 м / с.

В восточных регионах будет идти снег. Только в Донецке и Запорожье без осадков. Температура воздуха -2 ... + 1 градуса ночью и -2 ... 0 днем. Ветер северо-восточный со скоростью 5-10 м / с.

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На юге Украины дождь с мокрым снегом. Солнечно будет только в Херсоне. Термометр покажет -1 ... + 2 градуса ночью и +2 ... + 5 градусов днем. Ветер северо-восточный со скоростью 5-10 м / с.

На севере в течение целых суток ожидают -1 ...- 3 градуса, снег. Ветер северо-восточный со скоростью 5-10 м / с.

В столице суточная температура составит -3 ...- 1 градуса. Ветер северо-восточный со скоростью 5-10 м с. В течение суток будет идти снег.

2019-й год войдет в историю Украины как самый теплый за весь период наблюдений с 1881 года.