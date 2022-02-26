На трассе Киев-Житомир взорвали мост возле Стоянки

На трассе Киев-Житомир взорвали мост возле села Стоянка Киевской области.
Проезд по трассе закрыт. Об этом сообщила пресс-секретарь Службы автодорог региона Светлана Чернях-Кондрацкая.
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Теперь проехать из Киева в Житомир невозможно.
Также 26 февраля стало известно, что мостa между Одесской и Николаевской областями Украины больше не существует.
Кроме этого, в Троицке, что на Луганщине, в результате обстрела разрушен мост, повреждены жилые дома. Без жертв.
26 февраля секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что украинские защитники эффективно противостоят врагу в Киеве.
В военной части на Шулявке прогремел взрыв, также произошли взрывы возле Киевской ТЭЦ-6.
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