На Святвечер и Рождество насыпит мокрого снега: синоптики назвали области

На Святвечер и Рождество в Украине будет царить теплая погода. Местами пройдет мокрый снег. фото:

На Рождество в Украине будет царить теплая, но дождливая погода. Местами - с мокрым снегом.

В большинстве областей температура будет держаться на отметке 4° -9° тепла, сообщает Укргидрометцентр.

6 января в западных, северных регионах, а также в Винницкой и Черкасской областях пройдет небольшой мокрый снег и дождь. На остальной территории без существенных осадков. Ветер преимущественно юго-западный, 3-8 м/с.

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7 января днем ​​в большинстве областей - умеренный дождь и мокрый снег. В южных и центральных областях местами значительные осадки. Ветер юго-западный, в западной части с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. В южных и восточных областях порывы 15-20 м/с. На дорогах возможная гололедица.

Температура ночью от 5° мороза до 3° тепла. На юге до 5° тепла, днем ​​1-6° тепла, в южной части 4-9° тепла.

После Рождества в Украине наступит похолодание. От 9-10 января будет вторжение холодного воздуха, задержится ориентировочно на неделю. Ночью температура будет опускаться до 10-15° С мороза.