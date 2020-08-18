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вторник, 18 августа 2020 15:50

На Спаса над Украиной сойдутся 2 циклона

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На Спаса над Украиной сойдутся 2 циклона
19 августа над западной частью Украины грозовые дожди. Фото: pexels.com

19 августа над западной частью Украины разместится локальный циклон Ingrid и обусловит там грозовые дожди, возможно шквалистое усиление ветра. На остальной территории Украины антициклон Emil удержит сухую погоду.

Температура воздуха останется высокой, + 27...32°С. В западных областях, особенно в Прикарпатье, завтра ожидается +21...25°С, сообщила синоптик Наталья Диденко.

В Киеве на Спас будет солнечно сухо и жарко, около +30°С. Ослабление жары и периодические локальные дожди вероятны в столице в пятницу, 21 августа.

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Предварительный прогноз на День Независимости Украины: в большинстве областей преимущественно сухо и жарко, +27...32°С, только в западных областях пройдут грозовые дожди и будет свежее, +22...27°С.

19 августа Православная церковь празднует Яблочный Спас, или Преображение Иисуса Христа, когда Он явился в Божественном величии и славе 3 ближайшим ученикам во время их молитвы на горе.

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Дата
18
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