На сколько вырастут зарплаты 2019-го

Автор: pravlife.org Прожиточный минимум вырастет на 9,4%.

Уже через неделю, с 1-го января 2019-го, вступят в силу законодательные изменения, которые Верховная Рада приняла 23 ноября. Согласно им, повысится минимальная зарплата и прожиточный минимум.

Так, минималка должна вырасти на 450 грн. Итак, теперь она будет составлять 4173 грн в месячном размере, и 25,13 гривны - в почасовом.

Прожиточный минимум вырастет на 9,4%. 2019-го его запланировали повысить дважды: с 1 июля до 1936 грн, а с 1 декабря - до 2027 грн. Сейчас прожиточный минимум составляет 1853 грн.

На фото показано, как будет меняться прожиточный минимум в течение следующего года

Государственная социальная помощь малообеспеченным семьям в следующем году не должна превышать 75% уровня обеспечения прожиточного минимума для семьи.

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Кроме того, Министерству социальной политики выделят 20 млрд грн на предоставление льгот и субсидий наличными. Субсидии на счетах в госбанка с 1 января начнут получать те, кто обратится за помощью впервые. Позже субсидии будут выплачивать наличными и для других получателей.

По другой программе, местным бюджетам направят 35,095 млрд грн на выплату помощи по "коммуналке".

Раньше президент Петр Порошенко заявил, что не подпишет бюджет, в котором общая сумма финансирования субсидий 2019-го совпадает с затратами прошлого года. При этом тарифы на газ, отопление и горячую воду вырастут. Но в Кабинете министров уверяют, что выплата субсидий станет более адресной, а доходы украинцев будут расти, что и компенсирует разницу.