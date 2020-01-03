На Рождество придут морозы

В Украине 6-7 января ожидается морозная погода.

В Киеве и Киевской области без осадков. Температура ночью и днем ​​1-6° мороза, ночью 7 января до 9° мороза, сообщает Укргидрометцентр.

На Рождество, 6-7 января, в восточных, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму небольшой мокрый снег, 6 января местами с дождем. На остальной территории осадков не прогнозируют.

Температура ночью и днем ​​1-6° мороза, ночью 7 января 3-9° мороза (в Карпатах ночью 8-13°, днем ​​4-9° мороза). На юге и востоке страны ночью и днем ​​от 3° мороза до 3° тепла, ночью 7 января 0-6° мороза.

Синоптики прогнозируют в январе неустойчивую температуру. Относительно теплая погода будет меняться морозами. Январь будет теплее на полтора-два градуса климатической нормы. Больше всего осадков выпадет в западных областях. Сильных морозов в январе не будет.