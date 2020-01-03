На Рождество придут морозы

В Украине 6-7 января ожидается морозная погода.
В Киеве и Киевской области без осадков. Температура ночью и днем 1-6° мороза, ночью 7 января до 9° мороза, сообщает Укргидрометцентр.
На Рождество, 6-7 января, в восточных, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму небольшой мокрый снег, 6 января местами с дождем. На остальной территории осадков не прогнозируют.
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Температура ночью и днем 1-6° мороза, ночью 7 января 3-9° мороза (в Карпатах ночью 8-13°, днем 4-9° мороза). На юге и востоке страны ночью и днем от 3° мороза до 3° тепла, ночью 7 января 0-6° мороза.
Синоптики прогнозируют в январе неустойчивую температуру. Относительно теплая погода будет меняться морозами.
Январь будет теплее на полтора-два градуса климатической нормы. Больше всего осадков выпадет в западных областях. Сильных морозов в январе не будет.
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