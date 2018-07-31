На пути к визе: Канада запустила новую процедуру для украинцев

Канада сообщила процедуру выдачи виз украинцам. Фото: patrioty.org.ua

С сегодняшнего дня, 31 июля, Канада начала собирать биометрические данные у граждан Украины для предоставления виз.

Биометрические данные (отпечатки пальцев и электронная фотография) будут требовать у просителей туристических виз, разрешений на работу, учебу и постоянное проживание, сообщили в министерстве иммиграции Канады.

Биометрика будет собираться у каждого просителя только раз в 10 лет, независимо от продолжительности выданной визы.

Изменения влекут за собой подорожание на треть канадских виз, поскольку к консульскому сбору теперь добавляется еще и плата за сбор биометрических данных, пишет "Укрінформ"

Туристическая виза в Канаду, ранее с учетом всех комиссий стоившая заявителю около 140 канадских долларов, теперь будет стоить около 190 долл. (3895 грн - Gazeta.ua).

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Канада будет предоставлять Украине $50 млн ежегодно в течение 5 следующих лет, сообщал посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.