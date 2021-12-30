На Прикарпатье произошло землетрясение

Землетрясение зафиксировали в Ивано-Франковской области. Фото: УП

29 декабря в Ивано-Франковской области произошло землетрясение магнитудой 2,4.

Землетрясение зарегистрировали в районе поселка Белозорина Надворнянского района на глубине 3 километра. Об этом сообщает Главный центр специального контроля.

По классификации землетрясение относится к едва ощутимым. Колебания могли почувствовать только отдельные люди, находившиеся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах.

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Всего в течение 2021 года на территории Надворнянского района Ивано-Франковской области зарегистрировали девять землетрясений, последнее 21 декабря с магнитудой 2,6.

В декабре землетрясение также фиксировали в Черниговской области магнитудой 3,4 балла по шкале Рихтера. Эпицентр землетрясения находился в Корюковском районе к северу от поселка Холмы, глубиной 10 км.