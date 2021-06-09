На Прикарпатье произошло второе за неделю землетрясение

В результате подземных толчков никто не пострадал. Фото: pixabay.com

В Карпатах во второй раз за неделю произошло землетрясение.

Подземные толчки зафиксировали 8 июня около 16:20 в селе Пасечная Надворнянского района Ивано-Франковской области, передает ГСЧС. Магнитуда землетрясения составила 2,6 по шкале Рихтера.

В результате подземных толчков никто не пострадал.

До этого слабые толчки в Карпатах зафиксировали 5 июня. Тогда измерительные приборы зарегистрировали подземные толчки в селе Манява Ивано-Франковской области.

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В Тихом океане у берегов Филиппин произошло сильное землетрясение. Зарегистрировали толчки магнитудой 5,7. эпицентр стихии находился на расстоянии 2 км к северо-западу от города Батангас, где проживают более 237 тыс. человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 133 км.