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среда, 09 июня 2021 10:46

На Прикарпатье произошло второе за неделю землетрясение

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На Прикарпатье произошло второе за неделю землетрясение
В результате подземных толчков никто не пострадал. Фото: pixabay.com

В Карпатах во второй раз за неделю произошло землетрясение.

Подземные толчки зафиксировали 8 июня около 16:20 в селе Пасечная Надворнянского района Ивано-Франковской области, передает ГСЧС. Магнитуда землетрясения составила 2,6 по шкале Рихтера.

В результате подземных толчков никто не пострадал.

До этого слабые толчки в Карпатах зафиксировали 5 июня. Тогда измерительные приборы зарегистрировали подземные толчки в селе Манява Ивано-Франковской области.

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В Тихом океане у берегов Филиппин произошло сильное землетрясение. Зарегистрировали толчки магнитудой 5,7. эпицентр стихии находился на расстоянии 2 км к северо-западу от города Батангас, где проживают более 237 тыс. человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 133 км.

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