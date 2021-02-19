На Прикарпатье привезли мобильный госпиталь для больных Covid-19

В Ивано-Франковскую область прибыл мобильный госпиталь для оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусом.
Это первый временный госпиталь для лечения Covid-больных, который развернут в Украине, сообщают Факты.
Его начнут разворачивать 20 февраля на базе Богородчанской больницы. Для пациентов выделят 250 койко-мест.
Решение о приведении в готовность мобильного госпиталя приняла Государственная комиссия по ТЭБ и ЧС из-за того, что в области фиксируют резкое увеличение количества больных Covid-19.
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Ситуация с распространением коронавирусом в Ивано-Франковской области пока критическая. Катастрофически не хватает не только кроватей, но и больниц для больных Covid-19. Учитывая такую ситуацию, Львовская область уже несколько дней подряд принимает Covid-пациентов из региона.
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