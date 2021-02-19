На Прикарпатье привезли мобильный госпиталь для больных Covid-19

 
Ексклюзивы
1/5
"Прячутся по коллекторам. Часто там и умирают" - как в морозы помогают бездомным
"Прячутся по коллекторам. Часто там и умирают" - как в морозы помогают бездомным
Просмотров: 216
Санкции против Медведчука: Зеленский показал, на что способен. Реакция соцсетей
Санкции против Медведчука: Зеленский показал, на что способен. Реакция соцсетей
Просмотров: 1224
Премьеры недели: Балет на Полтавщине и изнасилование Моники Беллуччи
Премьеры недели: Балет на Полтавщине и изнасилование Моники Беллуччи
Просмотров: 486
Создали уникальную мобильную программу для изучения украинского
Создали уникальную мобильную программу для изучения украинского
Просмотров: 162
Кличко просят пересмотреть позицию по Бабьему Яру
Кличко просят пересмотреть позицию по Бабьему Яру
Просмотров: 279
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
Просмотров: 297
Винтажные телефоны и раритетные мотоциклы: коллекционер показал вещи, вышедшие из употребления
Винтажные телефоны и раритетные мотоциклы: коллекционер показал вещи, вышедшие из употребления
Просмотров: 2205
Государство помогает лечь в гроб - выселяют библиотеку им. Евгения Плужника
Государство помогает лечь в гроб - выселяют библиотеку им. Евгения Плужника
Просмотров: 342
Неизведанная Турция: как живет горнолыжный курорт на склонах вулкана Эрджиес
Неизведанная Турция: как живет горнолыжный курорт на склонах вулкана Эрджиес
Просмотров: 864
Мужество, повлиявшее на ход войны: из-под Дебальцево вывели наших воинов
Мужество, повлиявшее на ход войны: из-под Дебальцево вывели наших воинов
Просмотров: 936
Фото
Все фото
19
5
3
6
18
Студенты воссоздали бои майдановцев с &quot;Беркутом&quot;
Студенты воссоздали бои майдановцев с "Беркутом"
&quot;Дети эмигрантов начали забывать язык&quot; - украинка выпустила детскую книгу о путешествиях
"Дети эмигрантов начали забывать язык" - украинка выпустила детскую книгу о путешествиях
В СНБО требовали закрыть канал &quot;Наш&quot;, проверить Портнова и передать государству рынок &quot;Столичный&quot;
В СНБО требовали закрыть канал "Наш", проверить Портнова и передать государству рынок "Столичный"
Украинка рассказала, сколько зарабатывает фитнес-тренер в ОАЭ
Украинка рассказала, сколько зарабатывает фитнес-тренер в ОАЭ
На выставке о Революции достоинства показали боеприпасы &quot;Беркута&quot;
На выставке о Революции достоинства показали боеприпасы "Беркута"
Видео
Все видео
"Прячутся по коллекторам. Часто там и умирают" - как в морозы помогают бездомным
"Прячутся по коллекторам. Часто там и умирают" - как в морозы помогают бездомным
Сын "слуги" Аристова хвастается в сети нарушением ПДД - появилось видео
Сын "слуги" Аристова хвастается в сети нарушением ПДД - появилось видео
Блогера с TikTok обругала украиноязычных - ее отец оказался чиновником
Блогера с TikTok обругала украиноязычных - ее отец оказался чиновником
Снежная глыба обвалил пристройку, заблокировав людей
Снежная глыба обвалил пристройку, заблокировав людей
Сеть растрогала такса, которая выкармливает крошечного кабанчика
Сеть растрогала такса, которая выкармливает крошечного кабанчика
Интервью
1/5
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
Просмотров: 297
Россия будет искать себе нового "Шария"
Россия будет искать себе нового "Шария"
2 Просмотров: 1485
Эксперт рассказал, как "Динамо" может обыграть "Брюгге"
Эксперт рассказал, как "Динамо" может обыграть "Брюгге"
Просмотров: 261
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
1 Просмотров: 1908
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Просмотров: 243
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
19 февраля 2021
Просмотров: 252
Шо там у кацапів?
Кажуть, на Росії може бути щось на зразок нашого Майдану. А може й не бути. За великим рахунком мені байдуже. Хіба що цікаво послухати, що віщає про ...
суббота, 20 февраля 2021 00:03

На Прикарпатье привезли мобильный госпиталь для больных Covid-19

  Комментировать
На Прикарпатье привезли мобильный госпиталь для больных Covid-19
Появился первый госпиталь для Covid-больных. Фото: Reuters

В Ивано-Франковскую область прибыл мобильный госпиталь для оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусом.

Это первый временный госпиталь для лечения Covid-больных, который развернут в Украине, сообщают Факты.

Его начнут разворачивать 20 февраля на базе Богородчанской больницы. Для пациентов выделят 250 койко-мест.

Решение о приведении в готовность мобильного госпиталя приняла Государственная комиссия по ТЭБ и ЧС из-за того, что в области фиксируют резкое увеличение количества больных Covid-19.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Во всем виноват "Буковель": медик объяснил катастрофу с Covid-19 на Прикарпатье

Ситуация с распространением коронавирусом в Ивано-Франковской области пока критическая. Катастрофически не хватает не только кроватей, но и больниц для больных Covid-19. Учитывая такую ​​ситуацию, Львовская область уже несколько дней подряд принимает Covid-пациентов из региона.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «На Прикарпатье привезли мобильный госпиталь для больных Covid-19». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Одесская Рапунцель покоряет фанов эротическими снимками
Одесская Рапунцель покоряет фанов эротическими снимками
10
 Просмотров: 48655
Белорусская модель соблазняет изгибами обнаженного тела
Белорусская модель соблазняет изгибами обнаженного тела
6
 Просмотров: 26325
Украинская диджейка показала прелести в обольстительном белье
Украинская диджейка показала прелести в обольстительном белье
9
 Просмотров: 20925
Самая красивая женщина мира вызвала ажиотаж среди поклонников
Самая красивая женщина мира вызвала ажиотаж среди поклонников
4
 Просмотров: 16758
Ищут родных погибшей, которую нашли в столичном парке
Ищут родных погибшей, которую нашли в столичном парке Просмотров: 9324
Общество
Охранники торгового центра избили и умыли зеленкой мужчину
Охранники торгового центра избили и умыли зеленкой мужчину Просмотров: 162
Студенты воссоздали бои майдановцев с "Беркутом"
Студенты воссоздали бои майдановцев с "Беркутом"
19
 Просмотров: 261
"Прячутся по коллекторам. Часто там и умирают" - как в морозы помогают бездомным
"Прячутся по коллекторам. Часто там и умирают" - как в морозы помогают бездомным
 Просмотров: 216
МАУ возобновляет часть отмененных рейсов
МАУ возобновляет часть отмененных рейсов Просмотров: 99
"Дети эмигрантов начали забывать язык" - украинка выпустила детскую книгу о путешествиях
"Дети эмигрантов начали забывать язык" - украинка выпустила детскую книгу о путешествиях
5
 Просмотров: 261
Больше всего комментируют
5
В Кремле сделали резонансное заявление об Украине
2
В приоритете - женщины и люди с инвалидностью. Ищут космонавтов для полетов на Луну и Марс
2
Россия будет искать себе нового "Шария"
2
"Какая это к черту провокация! Это война" - Кравчук о событиях Донбассе
2
"Клянусь, не думал, что в Украине так много врагов" - Кравчук
Голосов: 55252
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть