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понедельник, 19 апреля 2021 19:40

На праздники усиливать локдаун не будут - Степанов

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На праздники усиливать локдаун не будут - Степанов
На праздники будут действовать те ограничения, что уже есть. Фото: Reuters

На майские и пасхальные праздники всеукраинский карантин усиливать не будут.

"Я не анонсировал никаких особых режимов. Я говорил о том, что если регион будет находиться, например, на красном уровне опасности, то должны действовать все ограничения, которые есть в красном уровне опасности", - сказал министр здравоохранения Максим Степанов в комментарии телеканалу "Украина 24".

Украинцы должны придерживаться тех правил, которые уже есть, добавил он.

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В воскресенье Степанов говорил, что в Украине будет особый режим на праздники. Но людей будут просто просить ограничивать контакты при возможности и не создавать большие скопления.

На пасхальные праздники увеличивается спрос на пассажирские перевозки, потому Укрзализныця уже начала назначать дополнительные поезда. Это позволит избежать скоплений в поездах и на вокзалах.

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