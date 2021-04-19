На праздники усиливать локдаун не будут - Степанов

На праздники будут действовать те ограничения, что уже есть. Фото: Reuters

На майские и пасхальные праздники всеукраинский карантин усиливать не будут.

"Я не анонсировал никаких особых режимов. Я говорил о том, что если регион будет находиться, например, на красном уровне опасности, то должны действовать все ограничения, которые есть в красном уровне опасности", - сказал министр здравоохранения Максим Степанов в комментарии телеканалу "Украина 24".

Украинцы должны придерживаться тех правил, которые уже есть, добавил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пасхальная корзина подорожала на 160 грн

В воскресенье Степанов говорил, что в Украине будет особый режим на праздники. Но людей будут просто просить ограничивать контакты при возможности и не создавать большие скопления.

На пасхальные праздники увеличивается спрос на пассажирские перевозки, потому Укрзализныця уже начала назначать дополнительные поезда. Это позволит избежать скоплений в поездах и на вокзалах.