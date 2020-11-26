На портале "Дія" создали профиль избирателя: чем он полезен

В соответствующем профиле на портале "Дія" разместят информацию, которая во время выборов поможет выяснить адрес голосования.
Всю информацию можно найти в профиле избирателя на diia.gov.ua, сообщают в Минцифры.
В е-кабинете гражданина теперь доступны следующие данные:
- место регистрации;
- адрес голосования;
- адрес избирательной комиссии.
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Пользователи портала "Дія" могут:
- быстро проверить себя в списке избирателей и узнать правильную избирательный адрес;
- найти всю информацию о выборах, если приглашение на выборы потерялось.
С 1 декабря этого года украинцы смогут проводить кассовые операции в банках с помощью цифровых документов - электронного внутреннего или загранпаспорта - в приложении "Дія".
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