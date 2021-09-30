На портале "Дія" можно получить более 70 госуслуг: как зарегистрироваться

Сейчас в электронном кабинете на портале "Дія" можно получить более 70 государственных услуг.
В частности, сгенерировать Covid-сертификат с возможностью распечатать документ. Подробно обо всех возможных вариантах авторизации на портале с компьютера говорится в видеоинструкции на YouTube.
Существует несколько способов авторизации:
- через BankID;
- через квалифицированную электронную подпись (КЭП);
- при помощи "Дія.Подписи".
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Отныне на портале "Дія" можно сгенерировать Covid-сертификат в PDF и распечатать его. Также в iOS уже доступен желтый внутренний сертификат для людей, получивших первую дозу вакцины. Желтый сертификат можно получить на следующий день после первой дозы вакцинации. В приложении "Дія" также можно сгенерировать внутренний зеленый сертификат.
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