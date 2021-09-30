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четверг, 30 сентября 2021 18:47

На портале "Дія" можно получить более 70 госуслуг: как зарегистрироваться

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На портале &quot;Дія&quot; можно получить более 70 госуслуг: как зарегистрироваться
На портале "Дія" можно получить более 70 государственных услуг. Фото: slovoidilo

Сейчас в электронном кабинете на портале "Дія" можно получить более 70 государственных услуг.

В частности, сгенерировать Covid-сертификат с возможностью распечатать документ. Подробно обо всех возможных вариантах авторизации на портале с компьютера говорится в видеоинструкции на YouTube.

Существует несколько способов авторизации:

- через BankID;

- через квалифицированную электронную подпись (КЭП);

- при помощи "Дія.Подписи".

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Отныне на портале "Дія" можно сгенерировать Covid-сертификат в PDF и распечатать его. Также в iOS уже доступен желтый внутренний сертификат для людей, получивших первую дозу вакцины. Желтый сертификат можно получить на следующий день после первой дозы вакцинации. В приложении "Дія" также можно сгенерировать внутренний зеленый сертификат.

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30
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