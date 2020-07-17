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пятница, 17 июля 2020 17:45

На популярном курорте "забраковали" пляжи

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На популярном курорте &quot;забраковали&quot; пляжи
В Одессе и Затоке советуют не купаться на 5 пляжах. Фото: hotel-otrada.com

Морская вода у 2 пляжей Одессы и 3 пляжей Затоки не соответствует санитарно-микробиологическим нормам.

"Пробы морской воды, исследованные специалистами лабораторного центра МОЗ, свидетельствуют о неудовлетворительном качестве морской воды по состоянию на 17 июля у пляжей "Аркадия" и 16-й станции Большого Фонтана в Одессе и в рекреационной зоне поселка Затока, в частности, у пляжей "Центральный", "Солнечный" и "Лиманский", - рассказал на брифинге главный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров.

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По его словам, всего исследовано на санитарно-микробиологические показатели 93 пробы морской воды, взятые в зонах рекреации морского водопользования на пляжах Одесской области.

Также исследована морская вода в контрольных точках на санитарно-химические показатели - все пробы соответствуют гигиеническим требованиям.

На пляжах Украины массово фиксируют значительные превышения бактериальных показателей, это может нести потенциальную опасность отдыхающим. Поэтому пляжи рекомендуют закрыть.

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Дата
17
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