На параде ко Дню независимости курсантки будут маршировать на каблуках. Решение раскритиковали в соцсетях

Курсантки будут маршировать на каблуках. Фото: Общественное

Министерство обороны Украины сообщило, что на параде ко Дню независимости на Крещатике девушки-военнослужащие будут шагать на каблуках.

Такое решение раскритиковали, после чего Минобороны выключило комментарии к сообщению в Facebook.

Женская "коробка" на параде на Крещатике будет представлена ​​курсантками Военного института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Девушки тренируются дважды в день: утром с 7:30 до 8:30 и после обеда - с 15:00 до 18:00.

"В этом году, насколько мне известно, они впервые пойдут в парадной форме и без оружия. Курсантки идти в туфлях на каблуках. Поэтому сейчас начали тренироваться ходить в этой обуви", - рассказал преподаватель.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Оккупанты атаковали ВСУ. Украинцы ответили

Последний раз женская "коробка" шла по Крещатику в День независимости в 2018 году. Тогда в ее состав входили курсантки ВИКНУ и девушки из Военного института телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут. Они были в берцах.