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четверг, 03 декабря 2020 18:56

На месте убийства Окуевой установили памятник
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На Киевщине установили памятник Окуевой
Фото: "Цензор.нет"
На Киевщине установили памятник Окуевой
На Киевщине установили памятник Окуевой
На Киевщине установили памятник Окуевой
На Киевщине установили памятник Окуевой

У железнодорожного переезда в поселке Глеваха Киевской области установили памятный знак на месте гибели чеченского добровольца АТО Амины Окуевой.

На памятном знаке указано, что Окуева погибла на этом повороте от рук российских наемников. На нем есть слова Корана "Не считайте мертвыми тех, кто были убиты на пути Всевышнего. Нет, они живы и получат свою долю у Господа своего", сообщает "Цензор.нет".

В церемонии открытия приняли участие заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, близкие, собратья Амины по Майдану, однополчане по добровольным батальонам "Киев-2" и батальона им. Джохара Дудаева, активисты и представители Глеваховского общины.

"Это место нужно было отметить, потому что здесь сказано, что она народный герой Украины. Ей не дали ни одной государственной награды, но в памяти украинского народа она останется. Пройдут века, а этот камень будет стоять. Мы не знаем , кто действительно это сделал, кто технически поднял этот автомат и нанес эти 14 выстрелов. Но это и не важно, кто технически выполнил. А кто нанял и послал - я знаю", - сказала мать Амины Ирина Никифорова.

Геращенко заявил, что еще во время 1-го покушения на Окуеву и ее мужа было понятно, что российские наемники не оставят их в покое.

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"Это была месть за бдительность мужа Адама Осмаева и Амины по поддержке Чеченской диаспоры, за защиту Украины, это была месть за их откровенную проукраинскую позицию. И когда вечером 30 октября мне позвонила мама и дрожащим голосом сказала, что в Амину стреляли, я выехал сюда с начальником Национальной полиции Князевым, здесь стояла расстреляная десятками пуль машина и мы тогда пообещали маме и Адаму сделать все, чтобы найти причастных к гибели Амины", - отметил Геращенко.

По словам Геращенко, сейчас Осмаев скрывается, есть угроза его жизни.

30 октября исполняется 3 года со дня гибели Амины Окуевой. В тот вечер в 10 км от Киева на железнодорожном переезде в поселке Глеваха неизвестные расстреляли автомобиль. Киллеры устроили классическую военную засаду. В Амину выпустили 6 пуль. От попаданий в голову погибла на месте, Адама госпитализировали с ранением в ногу и руку.

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