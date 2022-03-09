На Мариуполь едет колонна вражеской техники - видео

В сторону Мариуполя едет колонна русской техники. Фото: скриншот с видео

В сторону города Мариуполь Донецкой области, за который украинские защитники ведут сражения с российскими оккупантами, едет колонна российской техники.

В сети опубликовали ролик, на котором можно разглядеть военные грузовики и МТ-ЛБ (плавучий бронетранспортер. – Gazeta.ua).

"Под Мариуполем, за который ведутся яростные бои, заметили большую колонну российской техники, которая двигается в сторону города", - говорится в сообщении.

24 февраля Россия в 4:00 напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.