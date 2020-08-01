На Львовщине стартовал стрелковый марафон в память о погибших десантников: фото

Сегодня, 1 августа, в селе Толмач Каменка-Бугского района Львовской области, на территории спортивно-стрелкового комплекса "Карабин", стартовал Стрелецкий марафон Рейд-2020 по практической стрельбе.

В этом году мероприятие проводят ко Дню памяти погибших воинов-десантников. Об этом сообщили в пресс служба Львовской ОГА.

Целью марафона является популяризация стрелковых видов спорта и динамических видов стрельбы, налаживание систематического обмена опытом в огневой подготовке среди военнослужащих, сотрудников и резервистов.

"Очень приятно сейчас быть среди вас - настоящих воинов. Глядя на вас, еще раз убеждаюсь, что наше государство в надежных руках и победа будет за нами. Сегодняшние соревнования посвящены памяти погибших десантников разных поколений. Такие стрелковые марафоны, когда мы гуртуемось, чтобы вспомнить наших Героев, отдавших свою жизнь защищая Украину, должны стать традиционными. Боль потери невозможно забыть, но вместе мы сильнее и преодолеем все препятствия. мы должны ценить подвиг и передать историю о героизме наших бойцов в пример молодому поколению. Вечная им пам Пять и слава! "- отметил председатель Львовской ОГА Максим Козицкий.

Во время мероприятия почти три десятка участников выполнят 5 упражнений.

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"Среди участников - военнослужащие, работники правоохранительных органов, Вооруженных сил Украины", - сказано в сообщении.

После марафона состоится награждение лучших как в личном, так и командном зачетах.

В акватории Черного моря прошли юбилейные, 20-е, украинские-американские учения "Си Бриз". В этом году из-за пандемии коронавируса они ограничатся только морской фазой с привлечением авиации - без контакта личного состава.