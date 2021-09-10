На лечение пятиклассника в год необходимо более 8 млн грн

Автор: Фото предоставлено Светланой Щербаковой 11-летний Руслан Щербаков из села Владимирское на Запорожье лечит спинальную мышечную атрофию. На 3 ампулы препарата Эврисди ежемесячно требуется около 800 тыс.грн

У 11-летнего Руслана Щербакова из села Владимирское в Запорожской области прогрессирующее редкое заболевание - спинальная мышечная атрофия. Требует ежедневного приема дорого препарата эврисди. В месяц надо три ампулы. Их стоимость около 800 тыс. грн.

"Руслан единственній и долгожданный ребенок. Я его родила в 38 лет. Сын почти до 5 месяцев рос обычным ребенком. Я сама фельдшер и обратила внимание, что не может переворачиваться и ползать. Начала обращаться к врачам, - рассказала Gazeta.ua мать Светлана Щербакова. - Все говорили, что все хорошо. Первым спинальную мышечную атрофию заподозрил преподаватель неврологии. Сказал: "Дай Бог, чтобы я ошибался".

Диагноз этого генетического заболевания Руслану поставили в 8 месяцев.

"Ни в нашем роду, ни у мужа такого не было. В 3 года Руслан заболел бронхитом, потом была тяжелая пневмония с остановкой дыхания и ИВЛ. Реанимация. Ребенка три дня не кормили. Сын был истощен. Я настояла перевести в другую больницу. Там ему поставили трахеостому, чтобы спасти жизнь. Руслан не мог говорить в течение года. Это был стресс. Неслышно было, как плачет, зовет беззвучно. В реанимации мы поняли, что дома тоже нужен аппарат ИВЛ. Обратились к волонтерам, чтобы помогли собрать средства. Некоторые не хотели, думали, нет смысла. Потому что сын был тощий и в тяжелом состоянии. Даже врачи говорили: "Дайте ему" уйти". Один бэушный ИВЛ оплатил немецкий благотворительный фонд, второй купили благодаря людям. Сын уже учится в пятом классе, отличник. Разбирается в компьютере. Но каждую ночь на ИВЛ. Требует ежедневного приема препарата эврисди, чтобы остановить прогрессирование болезни и вернуть утраченные рефлексы. В месяц надо три ампулы. Это около 800 тысяч гривен. А в год надо 31 ампулу на сумму более восьми миллионов гривен. Сумма заоблачная. Умоляем неравнодушных людей о помощи".

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Реквизиты для помощи:

карта Приватбанка: 5457 0822 7027 7754 (Щербакова Светлана Анатольевна).