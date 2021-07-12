На лечение дочери в Китае мать просит о помощи

Автор: Фото предоставлено Натальей Гасевич 16-летняя Богдана Гасевич из Винницы имеет ДЦП. Нуждается в реабилитации в клинике головного мозга в Китае. Нужна помощь.

16-летняя Богдана Гасевич из Винницы имеет ДЦП, спастическую диплегию с невозможностью стояния и хождения - двигательные расстройства четвертого уровня. Нуждается в реабилитации в клинике головного мозга в Китае. Нужна помощь.

"Богдана родилась 7-месячной из-за преждевременной отслойки плаценты. Мне сделали кесарево сечение. До года мы наблюдались неврологами и лечились препаратами. Дочь начала говорить и научилась сидеть, - рассказала Gazeta.ua мать Наталья Гасевич. - В 3-летнем возрасте в больнице Липовца мы были на реабилитации. После грязи начались судороги и приступы. Назначили противосудорожную терапию. Восемь лет назад в Киеве сделали операцию по подсечке сухожилия, загипсовали ноги. Дочь начала ровно ходить с помощью и исчез перекрест ног.

Через шесть лет в Луцке сделали вторую операцию. Богдана начала ходить в ходунках. Мы каждые три месяца ездим на реабилитацию. Нам посоветовали поехать в Китай.

Одна мать рассказала, что ее лежащий ребенок за два месяца смог сидеть самостоятельно".

На трехмесячный курс лечения Богданы в Китае нужно надо более $13 тыс. Еще 60 тыс. грн. - на перелет в обе стороны.

"Основную часть денег нам удалось собрать с помощью неравнодушных людей. Но нет суммы на билеты. Она как бы и небольшая, по сравнению с лечением, но для нашей семьи является непосильной. Поэтому снова просим помощи у людей".

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Реквизиты для помощи:

карточка Приватбанка: 5168 7573 5296 9879 (Гасевич Наталья Вильянинивна).