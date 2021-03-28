На кого больше повлияет перевод часов

Попейте целебные чаи с мочегонных трав. Уменьшайте нагрузку на суставы. Фото: pixabay.com

28 марта самочувствие многих улучшится. Поддерживайте организм в хорошей физической форме. Время избавиться от вредных привычек. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Отложите поход к офтальмологу, - говорит астрологиня. - Поставленный в этот день диагноз потребует дальнейшего подтверждения. Подбирать очки не время. Будут беспокоить отеки травмированных ранее суставов. Попейте целебные чаи с мочегонных трав. Уменьшайте нагрузку на суставы. Перевод часов не все знаки воспримут спокойно. Усталость уже после обеда будет беспокоить Овнов и Рыб. Мигрень могут беспокоить Львов и Стрельцов. У Козерогов тахикардия может проявляться через учащенный пульс и головокружение. Ранее ложитесь спать".

Овен

Неудачные резкие движения могут привести к повреждению суставов. Будьте осторожны во время тренировок.

Телец

Старайтесь не переедать. Следите за своевременным опорожнением кишечника. Пейте чистую воду между приемами пищи.

Близнецы

Обращайтесь осторожно с огнеопасными веществами. Соблюдайте правила безопасности при использовании фейерверков.

Рак

Не отказывайте себе в полноценной половой жизни. Это один из природных рецептов поддержания гормонального баланса в организме.

Лев

Гастрономические эксперименты могут закончиться печально. Не изменяйте привычного рациона питания. Откажитесь от экзотических напитков.

Дева

Прогуляйтесь свежим воздухом. Расправьте плечи. Стимулируйте полноценную вентиляцию легких. Хорошо проветривайте комнату перед сном.

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Весы

Следите за своей осанкой. Время бороться со сколиозом. Начните утро с упражнений на укрепление мышц спины.

Скорпион

Погрейтесь на солнышке. Посетите бассейн или сауну. Контраст температур будет вызывать ощущение бодрости и омоложения.

Стрелец

Отдых вечером может быть испорчено появлении признаков простуды. Измерьте температуру, лечите насморк.

Козерог

Позаботьтесь о полноценном сне. Переутомление может плохо отражаться на вашем лице. А на свидании желательно выглядеть лучше всех.

Водолей

Избегайте длительного пребывания среди многочисленной толпы. Берегитесь заболевания вирусными инфекциями дыхательных путей.

Рыбы

Засиживаться допоздна за работой не следует. Утром следующего дня может беспокоить головная боль. Испортится настроение.

Пасху в этом году христиане восточного обряда будут праздновать 2 мая. В Украине будет холодно. Традиционной майской жары в этом году не будет.