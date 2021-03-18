На Киевщине также введут жесткий карантин

Киевскую область также ждет локдаун.

Киевская область уйдет на жесткий карантин вслед за Киевом.

В регионе наблюдается резкое увеличение количества инфицированных коронавирусом. Однако некоторые области будут жить в обычном режиме, сообщил заместитель председателя Офиса президента Кирилл Тимошенко в эфире "Право на власть".

"Сейчас сделано так, что закрывают именно регионы. В Киеве сейчас плохо, на Франковщине, Закарпатье, Житомирской, Винницкой области - закрыто. Но, например, на Днепропетровщине или на Харьковщине есть свободные места, 30% занятости коек, зачем закрывать регион?

Поэтому мы сейчас закрываем именно регионы. Думаю, Киевская область сейчас также будет закрываться, потому что там есть проблемы", - сказал Тимошенко.

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Он пояснил, что местная власть сама отвечает за региональные локдауны, поскольку им понятнее, что происходит на местах.

За последние сутки в Украине обнаружили 15 053 новых больных коронавирусом. Из них детей - 744, медработников - 425. Всего с начала эпидемии коронавирус подхватили 1504076 украинцев. Такие данные по состоянию на утро 18 марта. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве - 1092, Житомирской - 1398, Львовской - 1092, Одесской - 997 и Хмельницкой - 800 - областях.