На Харьковщине утонули две девочки, которых отец оставил без присмотра

В самодельном бассейне погибли две маленькие девочки. Фото: Hl

В селе Сеньково Харьковской области утонули двое маленьких сестричек двух и трех лет.

Дети погибли в самодельном бассейне. Трагедия произошло, когда отец девочек на несколько минут оставил их без присмотра. Сообщает пресс-служба местной полиции.

"30-летний отец гулял с дочерьми на территории домовладения. Через некоторые время мужчина на несколько минут оставил детей без присмотра и зашел в дом. Когда он вернулся, то обнаружил девочек в бассейне в бессознательном состоянии", - говорится в сообщении.

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На место прибыла бригада скорой медицинской помощи, которая констатировала смерть детей. Правоохранители открыли уголовное производство по статье умышленное убийство. Известно, что семья погибших характеризуется положительно, на учете полиции не стоит.

В Киеве нашли тело 16-летней жительницы Закарпатской области, которая исчезла накануне. Столичная полиция начала поиски, получив заявление от местной жительницы о том, что ее сестра ушла из дома и не вернулась.