На границе Украины завернули московского блогера

Блогерша Алена Вотинцева незаконно посещала оккупированный РФ Крым. Ей запретили въезд в Украину. Фото: dpsu.gov.ua

В среду, 17 ноября, россиянку не пустили в Украину из-за незаконного посещения оккупированного Россией Крыма летом этого года.

Женщина прибыла в пункте пропуска "Киев" из Варшавы, сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"В августе-сентябре этого года москвичка и блогер ТикТок незаконно посетила Крым. На территорию временно оккупированного полуострова она въезжала автомобилем через незаконно построенный мост через Керченский пролив", - говорится в сообщении.

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Теперь блогер не сможет въезжать в Украину три года. Если в течение этого времени попытается попасть, срок запрета увеличится до 10 лет.

Нарушительницей украинского законодательства оказалась 22-летняя Алена Вотинцева, пишет "Украинская правда".

Покинуть Украину россиянка должна была ближайшим обратным рейсом.

В феврале 2021-го российскую актрису Глафиру Тарханову также не пустили в Украину, запретив въезд на три года. В прошлом году она незаконно находилась в оккупированном Россией Крыму.