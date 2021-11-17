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среда, 17 ноября 2021 16:00

На границе Украины завернули московского блогера

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На границе Украины завернули московского блогера
Блогерша Алена Вотинцева незаконно посещала оккупированный РФ Крым. Ей запретили въезд в Украину. Фото: dpsu.gov.ua

В среду, 17 ноября, россиянку не пустили в Украину из-за незаконного посещения оккупированного Россией Крыма летом этого года.

Женщина прибыла в пункте пропуска "Киев" из Варшавы, сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"В августе-сентябре этого года москвичка и блогер ТикТок незаконно посетила Крым. На территорию временно оккупированного полуострова она въезжала автомобилем через незаконно построенный мост через Керченский пролив", - говорится в сообщении.

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Теперь блогер не сможет въезжать в Украину три года. Если в течение этого времени попытается попасть, срок запрета увеличится до 10 лет.

Нарушительницей украинского законодательства оказалась 22-летняя Алена Вотинцева, пишет "Украинская правда".

Покинуть Украину россиянка должна была ближайшим обратным рейсом.

В феврале 2021-го российскую актрису Глафиру Тарханову также не пустили в Украину, запретив въезд на три года. В прошлом году она незаконно находилась в оккупированном Россией Крыму.

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Дата
17
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Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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