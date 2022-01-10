На границе Украины с ЕС возникли длинные очереди

Работники едут на работу: скопление людей на границах. Фото: Украинская правда

В пунктах пропуска фиксируется увеличение пассажиротранспортного потока.

Выезд граждан из Украины превалирует над въездом, особенно на участках границы со странами ЕС, сообщает Государственная пограничная служба.

Рост пассажиропотока происходит преимущественно из-за увеличения количества граждан Украины, следующих за границу после завершения новогодне-рождественских праздников.

С целью обеспечения ритмичности пропускных операций Государственная пограничная служба Украины увеличила количество пограничных нарядов, чтобы пропуск был максимально быстрым и одновременно отвечал критериям безопасности.

Очереди отсутствуют перед пунктами пропуска "Ягодин", "Устилуг", "Угринов" и "Смольница".

Пограничники советуют путешественникам, по возможности, выбрать пункты пропуска с наименьшим накоплением автотранспорта.

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Всего за сутки 8-9 января границу государства пересекло около 100 тыс. человек и 17,5 тыс. автомобилей. В том числе на западном направлении госграницу пересекли 32,7 тыс. человек и 7,8 тыс. транспорта.