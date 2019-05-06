На границе с Польшей образовались шокирующие очереди

На пункте пропуска Шегини очередь растянулась на несколько километров Фото: shoppingpl.com

Во всех пунктах пропуска на границе с Польшей в очереди стоят по несколько сотен автомобилей.

На пункте пропуска Шегини очередь растянулась на несколько километров. Более 300 машин ожидают въезда в Польшу, рассказывает ТСН.

"Десять с половиной часов стояли в лесу, очень большая очередь. Люди возвращаются после праздников", - рассказывает водитель Геннадий Фурман.

Большие очереди из-за того, что украинцы после пасхальных праздников возвращаются на работу или учебу в Польшу.

"Все пункты пропуска на польской границе сейчас загружены. На Краковце около 400 автомобилей, Смильниця — около 200 автомобилей. Очереди прогнозируемые, поэтому на пиковые дни запланировали увеличенное количество пограничных нарядов", - рассказывает начальник пресс-службы Мостиского пограничного отряда Иван Галкин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинец рассказал, какие самые популярные города для жизни в Польше

На пеших переходах тоже людно. Всего за час пропускают около 300 человек. Пограничники прогнозируют, что очереди исчезнут через день-два.

Украинцы отказываются ехать на работу в Германию. Ищут заработков в Польше. Так, в Германию хотят поехать 30% украинцев, которые когда-либо работали за границей. В Польшу - 30%. Это связано с территориальной близостью страны, похожим языком и культурой, пишет Rzeczpospolita.