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понедельник, 06 мая 2019 12:12

На границе с Польшей образовались шокирующие очереди

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На границе с Польшей образовались шокирующие очереди
На пункте пропуска Шегини очередь растянулась на несколько километров Фото: shoppingpl.com

Во всех пунктах пропуска на границе с Польшей в очереди стоят по несколько сотен автомобилей.

На пункте пропуска Шегини очередь растянулась на несколько километров. Более 300 машин ожидают въезда в Польшу, рассказывает ТСН.

"Десять с половиной часов стояли в лесу, очень большая очередь. Люди возвращаются после праздников", - рассказывает водитель Геннадий Фурман.

Большие очереди из-за того, что украинцы после пасхальных праздников возвращаются на работу или учебу в Польшу.

"Все пункты пропуска на польской границе сейчас загружены. На Краковце около 400 автомобилей, Смильниця — около 200 автомобилей. Очереди прогнозируемые, поэтому на пиковые дни запланировали увеличенное количество пограничных нарядов", - рассказывает начальник пресс-службы Мостиского пограничного отряда Иван Галкин.

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На пеших переходах тоже людно. Всего за час пропускают около 300 человек. Пограничники прогнозируют, что очереди исчезнут через день-два.

Украинцы отказываются ехать на работу в Германию. Ищут заработков в Польше.

Так, в Германию хотят поехать 30% украинцев, которые когда-либо работали за границей. В Польшу - 30%. Это связано с территориальной близостью страны, похожим языком и культурой, пишет Rzeczpospolita.

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  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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