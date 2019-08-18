На глазах у свидетелей: пара занялась сексом на улице

Пара зайнялася сексом на вулиці. Фото: ТРЕК

В Запорожье парочка занялась сексом на улице среди белого дня.

Инцидент сняли на камеру жители многоэтажки, у которой все происходило. Соответствующее видео опубликовали в YouTube.

Как отметили свидетели, пара устроила любовные утехи под деревом. Любовники не обращали внимания на то, что их снимают и на то, что недалеко от них играют дети.

В то же время местные жители выразила возмущение таким поступком.

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В Черновцах правоохранители задержали двух нетрезвых людей, которые занимались сексом на летней площадке кафе. Пару хотят наказать лишением свободы на 15 суток по статье "Мелкое хулиганство".