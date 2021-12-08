На Главпочтамте открыли Новогоднюю резиденцию и обещают подарки за письма

Фото: Сергей СТАРОСТЕНКО

На Главпочтамте 7 декабря открыли Новогоднюю почтовую резиденцию. Специальная праздничная почта будет принимать письма до 25 декабря.

Каждый ребенок, который напишет письмо в адрес Новогодней почтовой резиденции 01001, Киев-1, ул. Крещатик, 22 и правильно укажет свой адрес, получит открытку от Новогоднего волшебника, сообщила пресс-служба "Укрпочты". Авторам наиболее творческих, креативных и необычных писем обещают более 3 тыс. подарков от партнера – маркетплейса Kasta. Их доставят специальный праздничный почтомобиль.

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Также во время открытия Новогодней почтовой резиденции состоялось спецпогашение праздничной марки "С Рождеством!". Автором миниатюры стал художник-график Николай Кочубей. Художественно переосмыслил образы волхвов, которые пришли поздравить новорожденное Божье дитя, Богоматерь и Иосифа. На марке украинские волхвы со знаковыми дарами пришли поклониться Иисусу: Владимир Великий держит Десятинную церковь, Богдан Хмельницкий с Библией в руках и Даниил Галицкий.

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