На фоне эпидемии власти могут отказаться от вопроса войны и мира - философ

Евгений Быстрицкий: Пандемия не должна остановить реформы. Фото: Тарас Подолян

Эпидемия создает большое количество рисков для Украины. В первую очередь - экономических.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал философ Евгений Быстрицкий.

"Последний год находимся в состоянии экономического спада и в опасности финансового кризиса. Они очень усилились во время ограничений пандемии. Нужны решительные действия, чтобы как можно быстрее восстановить экономические связи, внешний и внутренний рынки. Еще один риск связан с системой здравоохранения. Пандемия осветила ее слабые места. Их надо моментально исправлять. Вирус не отступит сейчас, пойдет волнами. Осенью и зимой увидим обострения. Есть риск, что власть не выучит уроки, надеясь, что пандемия сама пройде", - считает эксперт.

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По его мнению, самая большая опасность эпидемии в морально-идейном плане.

"Власть может отказаться от приоритетности вопросы войны и мира. Мы не знаем, что происходит с переговорами в Минске. Что будет с консультативным советом, куда хотели привлечь представителей оккупированных территорий, легализовав их.

Пандемия не должна остановить реформы. Она обнаружила недостачу лидерских качеств во власти. Власть откровенно слаба. Слуга не является лидером по определению. Верхушка не может уверенно вести за собой общество, не умеет качественно администрировать кризис. Кризис пандемии сделала слабость власти по вертикали в частности, наглядной. В результате они не могут объяснить людям свои действия. Началось противостояние центральной и местной власти", - добавляет философ.

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