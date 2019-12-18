На Донбасс из России тайно прибыла колонна военной техники

Россия продолжает скрывать поставки вооружений на Донбассе, усиливает боевиков техникой и необходимым военным имуществом.
Главному управлению разведки Минобороны Украины стало известно о вторжении с территории РФ колонны военной техники, передает "Сегодня".
Руководство РФ наращивает материально-техническое обеспечение оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях. С начала декабря из-за неконтролируемой участок границы железнодорожным транспортом туда доставили около трех тысяч тонн горюче-смазочных материалов.
Также на прошлой неделе из России скрыто переправили колонну военной техники. Бронетехники, артиллерийского вооружения и грузовой автомобильной техники с личным составом, материально-технические средства военного назначения.
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В то же время командование ВС РФ продолжает использовать временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях как полигон. На вооружение соединений и частей "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК" продолжают поступать экспериментальные образцы оружия и снаряжения российского производства для испытания и эксплуатации в боевых условиях.
На Донбассе от начала суток вооруженные формирования РФ два раза нарушили режим прекращения огня. Украинский позиции обстреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
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