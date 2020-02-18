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"На Донбасс должны зайти французские жандармы или итальянские карабинеры" - Климкин

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&quot;На Донбасс должны зайти французские жандармы или итальянские карабинеры&quot; - Климкин
Павел Климкин: Кремль хочет впихнуть нам Донбасс, как троянского коня. Украинское общество взорвется в таком случае. Фото: Тарас Подолян

Миротворцы не нужны на Донбассе. Армия в 25 000 человек ничего не улучшит.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит бывший министр иностранных дел Павел Климкин.

"Местные будут воспринимать их по оккупантов. Нужна только международная администрация. Пусть будет европейской. Речь про несколько сотен людей, которые зайдут туда и возьмут власть у ДНР и ЛНР. Международной администрации нужен полицейский компонент - французские жандармы или итальянские карабинеры. Так люди получат гарантии, ведь европейцы - не "кровавая киевская хунта", как говорит Путин", - считает дипломат.

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По его мнению, Россия не имеет цели решить проблему.

"Это важно для Украины - там наши люди и территория. Для Москвы это просто средство. Решить вопрос Донбасса можно только в рамках соглашения Путина с коллективным Западом. Надо доносить свои позиции до европейских лидеров, вести себя креативно. Вынужденные будем идти на компромиссы, но ни в котором разу не можем согласиться на российские условия. А Кремль хочет впихнуть нам Донбасс, как троянского коня. Украинское общество взорвется в таком случае", - добавляет Климкин.

Полное интервью с Павлом Климкиным читайте в журнале "Країна" от 20 февраля или здесь.

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