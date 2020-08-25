На Днепропетровщине утонул 22-летний полицейский

Патрульный полицейский отдыхал на водоеме и утонул. Фото: Reuters

В Днепропетровской области во время отдыха на водоеме утонул полицейский, Роман Татарчук.

Он нес службу в полку патрульной полиции Кривого Рога с 2018 года. Об этом сообщает пресс служба патрульной полиции Украины, во вторник, 25 августа.

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"В нашей полицейской семье тяжелая потеря ... Сегодня ушел из жизни патрульный Роман Татарчук. Он нес службу в полку патрульной полиции Кривого Рога с 2018 года, достойно служил украинскому народу. Месяц назад отпраздновал свой 22-й день рождения. Сегодня Роман отдыхал на водоеме и утонул ... ", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в Татарчука осталась жена и годовалая дочь.

Возле села Милая Киевской области в ДТП погиб патрульный управления патрульной полиции в городе Киеве капитан полиции 33-летний Иван Подольский. Он за рулем собственного Volkswagen выехал на встречную полосу и врезался в автобус.