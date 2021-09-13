На Буковине запретили школам онлайн-обучение

В Черновицкой области запретили обучение онлайн. Фото: ua.news

В Черновицкой области запретили школам и учреждениям высшего образования переходить на дистанционную форму обучения.

Об этом заявил председатель Черновицкой областной госадминистрации Сергей Осачук.

"У нас осталось несколько дней, чтобы найти правильные слова, убедить учителей, педагогов, преподавателей, что лучшая форма обучения - это очная. Студенты, дети должны ходить в садик, в школу, в университеты. Если нет 80% вакцинированных учителей, школа будет закрываться на карантин, а дети будут вынуждены сидеть дома", - сказал Осачук.

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На данный момент показателя в 80% и более вакцинированного персонала на Буковине достигли 36% учебных заведений.

"Этого недостаточно, чтобы все учебные заведения смогли работать, когда в стране введут желтую зону карантина. А ее введут уже со следующего понедельника", - добавил Осачук.

Председатель региона призвал родительские комитеты убеждать учителей, преподавателей и воспитателей в необходимости вакцинироваться от коронавируса.

Со следующей недели большинство школ и детских садов Сумской области могут закрыть на карантин и перевести на дистанционное обучение. Это сделают в учебных заведениях, где прививались менее 80% работников.