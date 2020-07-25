На Буковине разрешили работу детских садов

Учреждения дошкольного образования заработают с третьего августа. Фото: Reuters

В Черновицкой области позволили восстановить работу детских садов с 3 августа.

Об этом сообщает Суспильне со ссылкой на комментарий санитарного врача области Натальи Гопко в пятницу, 24 июля.

"Такое решение приняла областная комиссия по чрезвычайным ситуациям. Решение о возобновлении работы садиков теперь должны принять органы местного самоуправления", - сообщила санврач.

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В то же время, в период карантина будут действовать условия работы детсадов: - измерение температуры работникам и детям; - запрещается использовать тканевые полотенца, мягкие игрушки, ковры; - дезинфекция поверхностей каждые 2:00; - разработка графика прогулок, чтобы избежать скопления; обеспечить дистанцирование детей.

Как отмечается, с 27 июля, проверкой готовности детских садов к открытию заниматься мобильные группы. Сейчас в регионе к открытию готовы только 30% детсадов.

23 июля от коронавируса вылечились 92 буковинца. В то же время обнаружили 42 новых случая заражения коронавирусом. Такое количество больных диагностировали во время лабораторного исследования 476 образцов.