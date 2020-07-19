На Буковине от Covid-19 выздоровели почти 100 человек

На Буковине коронавирус постепенно спадает. Фото: REUTERS

За прошедшие сутки в Черновицкой области 93 буковинца излечились от Covid-19.

В то же время подтверждены 22 новых случая инфицирования коронавирусом, сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Фейсбук.

Он добавил, что всего за сутки на коронавирус было исследовано 307 образцов.

"Таким образом, общее количество инфицированных в области от первого установленного случае составляет 5311 человек", - подытожил Осачук.

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По состоянию на утро 18 июля в Украине лабораторно подтвердили 58 111 случаев Covid-19, за сутки - 847 новых.