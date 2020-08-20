На большинстве столичных пляжей вывесили красные флаги

Через надмірну спеку відбувається активне цвітіння води у Дніпрі. Фото: pixabay.com

Обновили текущие статусы муниципальных пляжей Киева. Большинство из них получили красные и желтые флаги.

Из-за чрезмерной жары происходит активное цветение воды в Днепре, что значительно ухудшает нормативные показатели, сообщили в КП "Плесо".

Разрешили купаться только на трех столичных пляжах: "Троещина", "Галерный" и "Вербный". Они получили зеленые флаги. Желтый флаг пока на пляже "Пуща-Водица", где временно не рекомендовано купаться.

Красные флаги, то есть запрет на купание, вывесили на пляжах: "Центральный", "Венеция", "Радуга", "Детский", "Золотой", "Радуга", "Молодежный", "Черторой", "Тельбин" и "Предместная Слободка".

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После купания человек может умереть через несколько дней. Все из-за лептоспироза, возникающего в стоячих водах, заболоченных местах с камышами и кустарниками. В зоне риска отдыхающие и рыбаки, ищущие тихие места для улова. Об этом говорит столичный инфекционист Евгений Дубровский.