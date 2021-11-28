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воскресенье, 28 ноября 2021 12:22

На белорусско-литовской границе нашли мертвого мигранта

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На белорусско-литовской границе нашли мертвого мигранта
Белорусские пограничники обнаружили мертвого мигранта. Фото: BBC

Белорусские пограничники обнаружили тело нелегального мигранта на границе с Литвой.

Погибший – мужчина афро-азиатской внешности в возрасте около 30 лет. Об этом сообщил государственный пограничный комитет Белоруссии в Telegram.

Белорусские пограничники заявляют, что тело выбросили литовские силовики.

"Выброшенное литовскими силовиками тело избитого беженца в спальном мешке без признаков жизни находилось непосредственно на литовско-белорусской границе", – говорится в сообщении.

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В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Проводятся необходимые следственные действия.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко начал обвинять Украину в препятствовании мигрантам. Сказал об этом во время встречи с мигрантами у польской границы.

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  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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