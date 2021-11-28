На белорусско-литовской границе нашли мертвого мигранта

Белорусские пограничники обнаружили тело нелегального мигранта на границе с Литвой.
Погибший – мужчина афро-азиатской внешности в возрасте около 30 лет. Об этом сообщил государственный пограничный комитет Белоруссии в Telegram.
Белорусские пограничники заявляют, что тело выбросили литовские силовики.
"Выброшенное литовскими силовиками тело избитого беженца в спальном мешке без признаков жизни находилось непосредственно на литовско-белорусской границе", – говорится в сообщении.
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В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Проводятся необходимые следственные действия.
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко начал обвинять Украину в препятствовании мигрантам. Сказал об этом во время встречи с мигрантами у польской границы.
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