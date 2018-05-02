На Андреевском спуске повредили еще один боллард: дерзость водителя поражает

На Андреевском спуске дерзкий водитель повредил боллард, который стоит 3 тыс. евро. Фото: Gursesintour

Сеть возмутил дерзкий поступок водителя, который, несмотря на наличие боллардов, проехал на своем автомобиле в пешеходной зоне Андреевского спуска.

Видео с соответствующим поступком мужчины опубликовала в Facebook координатор проекта "Болларды на Андреевском", Юлия Никитина.

Водитель просто вытащил из гнезда столб боларда, к слову его закупочная стоимость составляет 3 тыс. евро. После того, как его авто проехало, мужчина поставил боллард на место, однако при этом, вероятнее всего, сломал его. Юлия Никитина считает, что главной причиной такого нахальства является бездействие правоохранителей, которые закрывают глаза на нарушения правил на Андреевском спуске.

"Так вот, за все то время, что я занималась этим проектом, ни один человек, который въехал машиной в боллард, наказан не был. Например, запечатленный на видео во всех ракурсах водитель такси, который разбил столб, вышел из машины, осмотрел его и уехал, не понес наказания, потому что "следствие киевской полиции зашло в тупик", - говорит она.

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В сети также поддерживают мнение активистки и считают, что исправить ситуацию могут лишь правоохранители, они должны жестоко наказывать всех нарушителей.

"Пока законодательная база и самое главное - исполнительная система - не станут работать (штрафы с четырьмя нулями, лишение прав и невыезде, как минимум), все виноватые будут кивать друг на друга. Безнаказанность расслабляет", - написал один из пользователей.

На Андреевском спуске уже не впервые ломают болларды. Так водитель инкассаторской машины повредил одного из них, когда хотел проскочить ограничители движения.