На Андреевском спуске повредили еще один боллард: дерзость водителя поражает

 
Ексклюзивы
1/5
Судей будем оценивать далее. Даже если Общественный совет не будет работать - глава комиссии
Судей будем оценивать далее. Даже если Общественный совет не будет работать - глава комиссии
Просмотров: 189
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
1 Просмотров: 3483
Судебную систему ждет обновление
Судебную систему ждет обновление
Просмотров: 1098
Показали фильм про художника УПА Нила Хасевича
Показали фильм про художника УПА Нила Хасевича
Просмотров: 540
Суды в Украине будут работать, как в Англии
Суды в Украине будут работать, как в Англии
1 Просмотров: 2232
В комиссии отрицают "конвейер" отбора судей за 7 минут
В комиссии отрицают "конвейер" отбора судей за 7 минут
Просмотров: 180
Видеокамеры и бетонные дороги: как повысить безопасность на украинских автодорогах
Видеокамеры и бетонные дороги: как повысить безопасность на украинских автодорогах
Просмотров: 918
3723, 4200 или 5000: какая минимальная зарплата светит украинцам
3723, 4200 или 5000: какая минимальная зарплата светит украинцам
Просмотров: 7560
Рожают в Нью-Йорке, отдыхают на Мальдивах. Нынешняя власть не верит в Украину
Рожают в Нью-Йорке, отдыхают на Мальдивах. Нынешняя власть не верит в Украину
4 Просмотров: 2781
Судей Майдана не спасаем - председатель квалификационной комиссии
Судей Майдана не спасаем - председатель квалификационной комиссии
1 Просмотров: 1269
Фото
Все фото
4
7
1
14
5
Боевики начинили каску взрывчаткой и казнили пленного
Боевики начинили каску взрывчаткой и казнили пленного
Самолеты из Львова будут летать в Лондон и США
Самолеты из Львова будут летать в Лондон и США
В сети разместили фото преступника, избившего Мустафу Найема
В сети разместили фото преступника, избившего Мустафу Найема
Бунты во Франции: задержаны более двух сотен человек
Бунты во Франции: задержаны более двух сотен человек
В Армении началась новая волна протестов
В Армении началась новая волна протестов
Видео
Все видео
"Британский Форрест Гамп" прибыл в Украину ставить мировой рекорд и похвалил наши дороги
"Британский Форрест Гамп" прибыл в Украину ставить мировой рекорд и похвалил наши дороги
Сезон начался: показали, какой вред наносят черные копатели янтаря
Сезон начался: показали, какой вред наносят черные копатели янтаря
Показали испытания усовершенствованного боевого модуля "Дуплет"
Показали испытания усовершенствованного боевого модуля "Дуплет"
Главу пророссийской организации облили кефиром
Главу пророссийской организации облили кефиром
10 культовых джазовых композиций
10 культовых джазовых композиций
Интервью
1/5
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
1 Просмотров: 3483
Запад проиграл битву за Сирию
Запад проиграл битву за Сирию
Просмотров: 5706
Работу над языковым законом нужно запускать наново - голова "Просвіти"
Работу над языковым законом нужно запускать наново - голова "Просвіти"
Просмотров: 693
Россия фактически объявила войну США - Басараб
Россия фактически объявила войну США - Басараб
1 Просмотров: 8667
Александр Горган: "2,3 млрд грн зависли на счетах области, потому что не созывается сессия"
Александр Горган: "2,3 млрд грн зависли на счетах области, потому что не созывается сессия"
Просмотров: 684
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
28 апреля 2018
2 Просмотров: 5481
Усе по-чесному
У автобусі "Львів – Вроцлав" зайняті всі місця. Більшість пасажирів – чоловіки, які їдуть на заробітки. Біля мене сідає Денис із ...
среда, 02 мая 2018 19:10

На Андреевском спуске повредили еще один боллард: дерзость водителя поражает

  Комментировать
На Андреевском спуске повредили еще один боллард: дерзость водителя поражает
На Андреевском спуске дерзкий водитель повредил боллард, который стоит 3 тыс. евро. Фото: Gursesintour

Сеть возмутил дерзкий поступок водителя, который, несмотря на наличие боллардов, проехал на своем автомобиле в пешеходной зоне Андреевского спуска.

Видео с соответствующим поступком мужчины опубликовала в Facebook координатор проекта "Болларды на Андреевском", Юлия Никитина.

Водитель просто вытащил из гнезда столб боларда, к слову его закупочная стоимость составляет 3 тыс. евро. После того, как его авто проехало, мужчина поставил боллард на место, однако при этом, вероятнее всего, сломал его. Юлия Никитина считает, что главной причиной такого нахальства является бездействие правоохранителей, которые закрывают глаза на нарушения правил на Андреевском спуске.

"Так вот, за все то время, что я занималась этим проектом, ни один человек, который въехал машиной в боллард, наказан не был. Например, запечатленный на видео во всех ракурсах водитель такси, который разбил столб, вышел из машины, осмотрел его и уехал, не понес наказания, потому что "следствие киевской полиции зашло в тупик", - говорит она.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Андреевский спуск может потерять статус пешеходной улицы

В сети также поддерживают мнение активистки и считают, что исправить ситуацию могут лишь правоохранители, они должны жестоко наказывать всех нарушителей.

"Пока законодательная база и самое главное - исполнительная система - не станут работать (штрафы с четырьмя нулями, лишение прав и невыезде, как минимум), все виноватые будут кивать друг на друга. Безнаказанность расслабляет", - написал один из пользователей.

На Андреевском спуске уже не впервые ломают болларды. Так водитель инкассаторской машины повредил одного из них, когда хотел проскочить ограничители движения.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «На Андреевском спуске повредили еще один боллард: дерзость водителя поражает». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
мая

Самого дорогого в истории бокса поединка ждали более 5 лет

В Киеве запустили трамвай

После победы нас повезли на банкет: киевское "Динамо" второй раз выиграло Кубок кубков

Усама бен Ладен прикрывался женой, как живым щитом

Самое читаемое
Модель года показала совершенное тело в пикантном бикини
Модель года показала совершенное тело в пикантном бикини
28
 Просмотров: 97329
Instagram накрыла волна забавных фото родителей до и после рождения детей
Instagram накрыла волна забавных фото родителей до и после рождения детей
18
 Просмотров: 78594
Показали невероятную красоту мусульманских невест
Показали невероятную красоту мусульманских невест
16
 Просмотров: 72876
Елизавета II на вертолете прилетела к своему новорожденному правнуку
Елизавета II на вертолете прилетела к своему новорожденному правнуку
12
 Просмотров: 51819
Шашлык по-сталински - показали, что любили есть на природе кремлевские вожди
Шашлык по-сталински - показали, что любили есть на природе кремлевские вожди
6
 Просмотров: 35623
Общество
Суд избрал меру пресечения для обидчика нардепа Найема
Суд избрал меру пресечения для обидчика нардепа Найема Просмотров: 81
"Британский Форрест Гамп" прибыл в Украину ставить мировой рекорд и похвалил наши дороги
"Британский Форрест Гамп" прибыл в Украину ставить мировой рекорд и похвалил наши дороги
 Просмотров: 144
В США умер известный певец советской эстрады Вадим Мулерман
В США умер известный певец советской эстрады Вадим Мулерман Просмотров: 342
"Батькивщина" победила на выборах в общинах с результатом 35,4%
"Батькивщина" победила на выборах в общинах с результатом 35,4% 1 Просмотров: 126
"Тема 2 мая потеряла актуальность": что говорят о годовщине столкновений в Одессе
"Тема 2 мая потеряла актуальность": что говорят о годовщине столкновений в Одессе 1 Просмотров: 315
Больше всего комментируют
12
Пророссийским силам не дали провести марш
4
Бокс и бизнес в столице - СМИ рассказали о нападающем на нардепа Найема
3
Приватбанк списал почти 6 млрд. грн. кредитов Коломойского
3
"Существует дискуссия, что это американские жрицы" - министр культуры озвучил неожиданную версию появления праздника 8 марта
2
За день нацисты уничтожили 9 тыс. евреев
Голосов: 15833
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua