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воскресенье, 17 октября 2021 16:49

На Афоне спасли двух украинцев, которые два дня блуждали в горах

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На Афоне спасли двух украинцев, которые два дня блуждали в горах
Украинцы пропали без вести в пятницу, 15 октября. Фото: Halkidiki

В Греции нашли двух украинских паломников, которые пропали без вести на горе Афон 15 октября.

Граждан Украины нашли у скита, принадлежащей монастырю Великая Лавра. Об этом сообщает Ekathimerini.

"Двое украинский разошлись с шестью другими соотечественниками в условиях густого тумана, а потом сбились с дороги", - говорится в сообщении.

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Когда украинцев нашли, они были истощенными, но невредимыми. Их перевели в румынский монастырь для оказания первой помощи.

На Киевщине разыскивают школьников с Кагарлыка 12-летних Дмитрия Польского, Максима Штыкова и Дмитрия Мостипана.

6 октября около 17 часов об их исчезновении сообщил директор школы. Ребята около 11:00 самовольно покинули учебное заведение.

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Дата
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  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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