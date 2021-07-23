"Мы за Путина не голосовали": к украинцам обратился владелец авто на московских номерах

В Броварах заметили автомобиль на московских номерах с призывом к украинцам не трогать авто.
На заднем стекле Mercedes наклеили надпись: "Мы за Путина не голосовали, не трогайте тачку!" Соответствующее фото разместил в Facebook Евгений Муджири.
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"Автомобили вне политики! Прислали фото из Броваров", - говорится в заметке.
Пользователи соцсети с юмором отреагировали на фото: "Вместо иконки", "Написали бы: "Крым - ваш и все ок было бы", "+10 к защите", "Удачи", "А за кого голосовали?", "Им надо было на украинском языке написать".
Президент России Владимир Путин 30 июня проводил прямую линию для общения с россиянами. На один из вопросов он ответил, что не считает украинский народ недружественным. Украинцы и россияне являются одним большим народом.
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