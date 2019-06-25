Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ

Виталий Портников: Западные страны готовы были поддерживать Украину, нести убытки, идти на жертвы до того момента, пока видели, что мы готовы оказывать отчаянное сопротивление агрессии. Однако сейчас, когда украинский народ демонстрирует усталость от борьбы за свою независимость, Запад не должен бороться за нас. Фото: 5 канал

- Возвращение России в ПАСЕ - это серьезное поражение для нашего государства, Западу и необходимости защищать международное право как таковое, - говорит интервью Gazeta.ua политический обозреватель Виталий Портников. - Санкции, которые ограничивали присутствие российской делегации в ПАСЕ касались именно оккупации Крыма и Донбасса. Россиян никто не исключал из организации. Они сами отказались от членства до полной отмены санкций. И западные страны согласились с кремлевским шантажом, который они используют как инструмент внешней политики уже длительное время. Хотят отмены всех ограничений для Москвы без выполнения условий цивилизованного мира. Это будет иметь серьезные последствия и для отношений Украины с Западом, и для дальнейшего развития ситуации на Донбассе. Ведь теперь Россия видит, что за ее агрессивную политику ей ничего не будет. Даже тот призрачный предохранитель, который был ранее, исчезает.

Почему именно сейчас европейские страны заговорили о компромиссе с Россией и вернули ее в ПАСЕ?

- Западные страны сделали выводы из настроений украинского общества. На президентских выборах наши граждане проголосовали за программу, которую можно сформировать тезисом Зеленского "нужно просто перестать стрелять". Именно так сказал наш новоизбранный президент. Верность этой программе наш электорат подтвердит и на парламентских выборах, выбрав "Слугу народа".

Западные страны готовы были поддерживать Украину, нести убытки, идти на жертвы до того момента, пока видели, что мы готовы оказывать отчаянное сопротивление агрессии. Однако сейчас, когда украинский народ демонстрирует усталость от борьбы за свою независимость, Запад не должен бороться за нас. Европейские лидеры должны учитывать и желание собственного бизнеса, экономический ущерб, перспективы взаимопонимания с России конкретно для себя. Они не должны заниматься украинской внешней политикой вместо нас. Они учитывают в своих рассуждениях общественное мнение. Оно готово поддерживать тех, кто сопротивляется. Но не идет на встречу тем, кто складывает оружие.

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Можно утверждать, что если бы на выборах победил не Зеленский, Россия не вернулась бы в Парламентскую ассамблею Совета Европы?

- Если бы украинцы проголосовали на президентских выборах за человека с четкой программой сопротивления российской агрессии, ситуация могла бы быть другой. Но для этого надо, чтобы главной целью было бы не снижение тарифов, а восстановление территориальной целостности страны. В таком случае скорее всего пророссийской резолюции могло бы и не быть.

После того, как на Западе увидели социальную ситуацию в Украине, бюрократическая машина на восстановление дружбы с Кремлем заработала достаточно энергично. Все решения по возврату РФ в Совет Европы были приняты в последние месяцы, когда стало ясно, что Зеленский выиграет выборы. Это была запланирована операция. Мол, если мы выбираем человека, который говорит, что надо перестать стрелять, они начинают договариваться с РФ.

Выходить из международных организаций и отдавать их трибуну агрессору - это не метод сопротивления

Украинская делегация выразила намерение выйти из ПАСЕ. Это правильный шаг?

- Украинская делегация не должна выходить из ПАСЕ. Должны оставаться, проводить там четкую работу против действий Российской Федерации. Выходить из международных организаций и отдавать их трибуну агрессору - это не метод сопротивления.

Как дальше будут развиваться наши отношения с европейскими странами? Они полностью встанут на сторону РФ?

- Возвращение России в Совет Европы - часть политики примирения с Кремлем. ПАСЕ здесь есть только фрагментом общей картины. Другой - совместные договоренности Вашингтона, Брюсселя и Москвы по смене власти в Молдове. Там создали коалицию с пророссийских и проевропейских сил.

Мол, если народы бывшего СССР не способны к образованию эффективных государственных институтов, находящихся под властью олигархов и голосуют за популистов, Запад не должен бороться с Москвой за их суверенитет.

Очевидно, в мире пришли к выводу, что стоило бы совместно с Россией создать Украины и другим постсоветским государствам действенные институты. А потом думать об отношениях с этими странами, когда они будут в состоянии буферной зоны между РФ и Европой. С помощью внешнего давления с обеих сторон хотят построить людям, которые неспособны сами, относительно эффективное государство в серой зоне. Ведь к евразийской интеграции мы не готовы - не имеем диктатора вроде президента Беларуси Лукашенко или бывшего главы Казахстана Нурсултана Назарбаева. К европейской интеграции мы сейчас тоже не способны - не имеем действенных институтов. Поэтому просто станем территорией совместного контроля двух миров - цивилизованного и российского.

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В рамках политики сближения с Москвой Европейский союз прекратит действие антироссийских санкций?

- Скорее всего так и будет. Санкции снимут. Просто для этого надо относительно логический повод. Это может быть, например, парламентские досрочные выборы в Италии. Если там победит партия "Лига Севера", которая близка к Москве, Италия будет иметь все возможности блокировать санкции. Пророссийское правительство не захочет продолжать давление на Кремль. А Италия - это Греция или Венгрия. Она влияет на политическую арену. Зеленский поедет жаловаться к президенту Франции Макрону, а тот просто разведет руками. Мол, ну как можно повлиять на Рим. Поэтому надо вместе думать о компромиссе. Это сценарий ближайшего времени.

Сейчас живем в мире, где запрограммировано поражение Украины на внешнеполитическом уровне

Есть вероятность избежать такого сценария и не допустить дружбы Европы и Москвы?

- Мы не можем. Можно избежать тех ситуаций, которые не подтверждаются народным выбором. Есть механизмы, как избавиться узурпаторов, но не законно избран в власть. Владимира Зеленского выбрали украинцы. Конечно, через некоторое время ситуация изменится. Но никто не может сказать, сколько лет для этого нужно. Сейчас живем в мире, где запрограммировано поражение Украины на внешнеполитическом уровне. Это надо понять и жить с этим.

Если общество перестанет поддерживать популистов и станет более ориентировано на сохранение государственности сможем избежать поражения?

- Понимаю, что общество может изменить свои ориентиры. Но за это время произойдет эрозия политических процессов, регресс, что невозможно вернуть. Условно говоря, сейчас находимся на вершине горы и воюем с кем-то. А через два года мы спустимся вниз, будем вести поединок на лужайке. Надо будет потратить годы, чтобы подняться на тот уровень, который имели раньше. И не факт, что нам это удастся.

Парламентская ассамблея Совета Европы 25 июня приняла резолюцию, которая усложняет процедуру наложения санкций. Это означает, что Россия сможет вернуться в состав организации без выполнения поставленных перед ней условий. Новая резолюция ограничила право учреждения лишать делегации-участники права голоса, как было сделано с РФ. Из-за аннексию Крыма на Россию наложили санкции в апреле 2014 года, лишив ее делегацию права голоса. Также она не платит взносы в Совет Европы с июня 2017 года. На голосовании пророссийскую резолюцию поддержали 118 членов ПАСЕ, 62 - были против, 10 - воздержались. В частности за возвращение РФ голосовали Франция, Германия, Италия, Испания, Турция. Украину же поддерживали Грузия, Польши, Великобритания и страны Балтии. После принятия новой резолюции РФ сможет вернуться в Парламентскую ассамблею Совета Европы уже сейчас. Российская делегация уже прибыла в ПАСЕ. 4 из 18 его членов подпадают под личные санкции ЕС против РФ в связи с аннексией Крыма и войной в Донбассе.