 
Ексклюзивы
1/5
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
1 Просмотров: 6570
Россия может устроить кризис в Молдове в любой момент
Россия может устроить кризис в Молдове в любой момент
Просмотров: 684
Жаркое лето на Луганщине: как живут на передовой защитники Попасной
Жаркое лето на Луганщине: как живут на передовой защитники Попасной
Просмотров: 2592
Зеленский еще приятно удивит - Дикий
Зеленский еще приятно удивит - Дикий
8 Просмотров: 5256
Объяснили, почему в Украине нет платных дорог
Объяснили, почему в Украине нет платных дорог
Просмотров: 360
Грузины не понимают, что после российских денег приходят танки
Грузины не понимают, что после российских денег приходят танки
Просмотров: 1188
Назвали самые большие проблемы украинской науки
Назвали самые большие проблемы украинской науки
2 Просмотров: 2592
Зеленский и олигархи: кто кого
Зеленский и олигархи: кто кого
Просмотров: 3753
32-й день президентства Зеленского: влажная уборка и пройденный тест перед Западом
32-й день президентства Зеленского: влажная уборка и пройденный тест перед Западом
Просмотров: 6138
Рассказали, что будет с Филаретом после демарша
Рассказали, что будет с Филаретом после демарша
1 Просмотров: 5166
Фото
Все фото
11
6
5
16
1
Жаркое лето на Луганщине: как живут на передовой защитники Попасной
Жаркое лето на Луганщине: как живут на передовой защитники Попасной
Книги из холодильника: в селе устроили уникальную библиотеку
Книги из холодильника: в селе устроили уникальную библиотеку
Хлопковые коврики в детских комнатах - новый тренд, - рассказали об особенностях бизнеса на трикотажной пряже
Хлопковые коврики в детских комнатах - новый тренд, - рассказали об особенностях бизнеса на трикотажной пряже
3 года после трагедии: как выглядит сегодня Грибовицкая свалка
3 года после трагедии: как выглядит сегодня Грибовицкая свалка
На остановках установят туалеты для пассажиров
На остановках установят туалеты для пассажиров
Видео
Все видео
Выступление Порошенко забросали дымовыми шашками
Выступление Порошенко забросали дымовыми шашками
HBO раскрыл несколько секретов сериала "Чернобыль"
HBO раскрыл несколько секретов сериала "Чернобыль"
Напоминает русскую версию "Голос.Дети": в сети скандал из-за дочери Кошевого
Напоминает русскую версию "Голос.Дети": в сети скандал из-за дочери Кошевого
Элтон Джон получил высшую награду Франции
Элтон Джон получил высшую награду Франции
"От кого они будут нас защищать" - украинские военные танцевали под пропагандистскую песню
"От кого они будут нас защищать" - украинские военные танцевали под пропагандистскую песню
Интервью
1/5
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Просмотров: 1773
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
2 Просмотров: 10971
Илларион Павлюк узнал о беременности жены в день, когда получил шеврон батальона
Илларион Павлюк узнал о беременности жены в день, когда получил шеврон батальона
Просмотров: 720
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
Просмотров: 2196
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
1 Просмотров: 3195
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
24 июня 2019
1 Просмотров: 1629
Здрастуй, Польща
— Батьку, візьми мене із собою до Польщі, — проситься донька-десятикласниця. — Коли ще Україна гратиме у фіналі чемпіонату ...
вторник, 25 июня 2019 19:02

Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ

1 Комментировать
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
Виталий Портников: Западные страны готовы были поддерживать Украину, нести убытки, идти на жертвы до того момента, пока видели, что мы готовы оказывать отчаянное сопротивление агрессии. Однако сейчас, когда украинский народ демонстрирует усталость от борьбы за свою независимость, Запад не должен бороться за нас. Фото: 5 канал

- Возвращение России в ПАСЕ - это серьезное поражение для нашего государства, Западу и необходимости защищать международное право как таковое, - говорит интервью Gazeta.ua политический обозреватель Виталий Портников. - Санкции, которые ограничивали присутствие российской делегации в ПАСЕ касались именно оккупации Крыма и Донбасса. Россиян никто не исключал из организации. Они сами отказались от членства до полной отмены санкций. И западные страны согласились с кремлевским шантажом, который они используют как инструмент внешней политики уже длительное время. Хотят отмены всех ограничений для Москвы без выполнения условий цивилизованного мира. Это будет иметь серьезные последствия и для отношений Украины с Западом, и для дальнейшего развития ситуации на Донбассе. Ведь теперь Россия видит, что за ее агрессивную политику ей ничего не будет. Даже тот призрачный предохранитель, который был ранее, исчезает.

Почему именно сейчас европейские страны заговорили о компромиссе с Россией и вернули ее в ПАСЕ?

- Западные страны сделали выводы из настроений украинского общества. На президентских выборах наши граждане проголосовали за программу, которую можно сформировать тезисом Зеленского "нужно просто перестать стрелять". Именно так сказал наш новоизбранный президент. Верность этой программе наш электорат подтвердит и на парламентских выборах, выбрав "Слугу народа".

Западные страны готовы были поддерживать Украину, нести убытки, идти на жертвы до того момента, пока видели, что мы готовы оказывать отчаянное сопротивление агрессии. Однако сейчас, когда украинский народ демонстрирует усталость от борьбы за свою независимость, Запад не должен бороться за нас. Европейские лидеры должны учитывать и желание собственного бизнеса, экономический ущерб, перспективы взаимопонимания с России конкретно для себя. Они не должны заниматься украинской внешней политикой вместо нас. Они учитывают в своих рассуждениях общественное мнение. Оно готово поддерживать тех, кто сопротивляется. Но не идет на встречу тем, кто складывает оружие.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Появилась реакция Зеленского на скандальное решение ПАСЕ

Можно утверждать, что если бы на выборах победил не Зеленский, Россия не вернулась бы в Парламентскую ассамблею Совета Европы?

- Если бы украинцы проголосовали на президентских выборах за человека с четкой программой сопротивления российской агрессии, ситуация могла бы быть другой. Но для этого надо, чтобы главной целью было бы не снижение тарифов, а восстановление территориальной целостности страны. В таком случае скорее всего пророссийской резолюции могло бы и не быть.

После того, как на Западе увидели социальную ситуацию в Украине, бюрократическая машина на восстановление дружбы с Кремлем заработала достаточно энергично. Все решения по возврату РФ в Совет Европы были приняты в последние месяцы, когда стало ясно, что Зеленский выиграет выборы. Это была запланирована операция. Мол, если мы выбираем человека, который говорит, что надо перестать стрелять, они начинают договариваться с РФ.

Выходить из международных организаций и отдавать их трибуну агрессору - это не метод сопротивления

Украинская делегация выразила намерение выйти из ПАСЕ. Это правильный шаг?

- Украинская делегация не должна выходить из ПАСЕ. Должны оставаться, проводить там четкую работу против действий Российской Федерации. Выходить из международных организаций и отдавать их трибуну агрессору - это не метод сопротивления.

Как дальше будут развиваться наши отношения с европейскими странами? Они полностью встанут на сторону РФ?

- Возвращение России в Совет Европы - часть политики примирения с Кремлем. ПАСЕ здесь есть только фрагментом общей картины. Другой - совместные договоренности Вашингтона, Брюсселя и Москвы по смене власти в Молдове. Там создали коалицию с пророссийских и проевропейских сил.

Мол, если народы бывшего СССР не способны к образованию эффективных государственных институтов, находящихся под властью олигархов и голосуют за популистов, Запад не должен бороться с Москвой за их суверенитет.

Очевидно, в мире пришли к выводу, что стоило бы совместно с Россией создать Украины и другим постсоветским государствам действенные институты. А потом думать об отношениях с этими странами, когда они будут в состоянии буферной зоны между РФ и Европой. С помощью внешнего давления с обеих сторон хотят построить людям, которые неспособны сами, относительно эффективное государство в серой зоне. Ведь к евразийской интеграции мы не готовы - не имеем диктатора вроде президента Беларуси Лукашенко или бывшего главы Казахстана Нурсултана Назарбаева. К европейской интеграции мы сейчас тоже не способны - не имеем действенных институтов. Поэтому просто станем территорией совместного контроля двух миров - цивилизованного и российского.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Президент Эстонии раскритиковала ПАСЕ

В рамках политики сближения с Москвой Европейский союз прекратит действие антироссийских санкций?

- Скорее всего так и будет. Санкции снимут. Просто для этого надо относительно логический повод. Это может быть, например, парламентские досрочные выборы в Италии. Если там победит партия "Лига Севера", которая близка к Москве, Италия будет иметь все возможности блокировать санкции. Пророссийское правительство не захочет продолжать давление на Кремль. А Италия - это Греция или Венгрия. Она влияет на политическую арену. Зеленский поедет жаловаться к президенту Франции Макрону, а тот просто разведет руками. Мол, ну как можно повлиять на Рим. Поэтому надо вместе думать о компромиссе. Это сценарий ближайшего времени.

Сейчас живем в мире, где запрограммировано поражение Украины на внешнеполитическом уровне

Есть вероятность избежать такого сценария и не допустить дружбы Европы и Москвы?

- Мы не можем. Можно избежать тех ситуаций, которые не подтверждаются народным выбором. Есть механизмы, как избавиться узурпаторов, но не законно избран в власть. Владимира Зеленского выбрали украинцы. Конечно, через некоторое время ситуация изменится. Но никто не может сказать, сколько лет для этого нужно. Сейчас живем в мире, где запрограммировано поражение Украины на внешнеполитическом уровне. Это надо понять и жить с этим.

Если общество перестанет поддерживать популистов и станет более ориентировано на сохранение государственности сможем избежать поражения?

- Понимаю, что общество может изменить свои ориентиры. Но за это время произойдет эрозия политических процессов, регресс, что невозможно вернуть. Условно говоря, сейчас находимся на вершине горы и воюем с кем-то. А через два года мы спустимся вниз, будем вести поединок на лужайке. Надо будет потратить годы, чтобы подняться на тот уровень, который имели раньше. И не факт, что нам это удастся.

Парламентская ассамблея Совета Европы 25 июня приняла резолюцию, которая усложняет процедуру наложения санкций. Это означает, что Россия сможет вернуться в состав организации без выполнения поставленных перед ней условий. Новая резолюция ограничила право учреждения лишать делегации-участники права голоса, как было сделано с РФ.

Из-за аннексию Крыма на Россию наложили санкции в апреле 2014 года, лишив ее делегацию права голоса. Также она не платит взносы в Совет Европы с июня 2017 года.

На голосовании пророссийскую резолюцию поддержали 118 членов ПАСЕ, 62 - были против, 10 - воздержались. В частности за возвращение РФ голосовали Франция, Германия, Италия, Испания, Турция. Украину же поддерживали Грузия, Польши, Великобритания и страны Балтии.

После принятия новой резолюции РФ сможет вернуться в Парламентскую ассамблею Совета Европы уже сейчас. Российская делегация уже прибыла в ПАСЕ. 4 из 18 его членов подпадают под личные санкции ЕС против РФ в связи с аннексией Крыма и войной в Донбассе.

Автор: Ангелина КОВАНДА
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Разруха и зелень: показали стратегическую развязку, которая ведет в сердце Донецка
Разруха и зелень: показали стратегическую развязку, которая ведет в сердце Донецка
12
 Просмотров: 36398
Назвали области, где лучше всего сдали ВНО-2019
Назвали области, где лучше всего сдали ВНО-2019 Просмотров: 29452
Тысячи неизвестных фото теракта 11 сентября нашли на распродаже
Тысячи неизвестных фото теракта 11 сентября нашли на распродаже
6
 Просмотров: 24006
Показали самое удивительное озеро Украины
Показали самое удивительное озеро Украины
8
 Просмотров: 17784
Бил ножом и молотком: раскрыли подробности и мотив убийства 9-летнего мальчика
Бил ножом и молотком: раскрыли подробности и мотив убийства 9-летнего мальчика
5
 1 Просмотров: 14904
Общество
ЦИК завершила регистрацию на выборы в Раду
ЦИК завершила регистрацию на выборы в Раду Просмотров: 18
Адвокаты Фирташа прокомментировали решение суда
Адвокаты Фирташа прокомментировали решение суда Просмотров: 279
Крупнейшие фармакологические компании США борются за изобретение украинской эмигрантки
Крупнейшие фармакологические компании США борются за изобретение украинской эмигрантки Просмотров: 990
Суд встал на сторону Савченко. Пресс-секретарь Луценко "взорвалась"
Суд встал на сторону Савченко. Пресс-секретарь Луценко "взорвалась" Просмотров: 639
Выступление Порошенко забросали дымовыми шашками
Выступление Порошенко забросали дымовыми шашками
 1 Просмотров: 675
Больше всего комментируют
23
Предложили платить больше при рождении ребенка: подробности
13
Против конкурентов Порошенко вбухали не менее 6,5 грн на "чернуху" в Facebook
9
Новые лица в киевской "Батьківщині" - кандидаты в Верховную Раду
8
Зеленский еще приятно удивит - Дикий
7
Саакашвили обозвал ЦИК "тварями"
Голосов: 40666
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua