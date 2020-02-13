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Мы привлечем все правовые механизмы для возобновления финансирования АТR - Порошенко

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Мы привлечем все правовые механизмы для возобновления финансирования АТR - Порошенко
Фото: ATR

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" заявил, что при необходимости привлечет все необходимые политико-правовые механизмы для возобновления финансирования крымскотатарского телеканала АТR.

Об этом он заявил в эфире телеканала, сообщает пресс служба "Евросолидарности".

"В ближайшее время я подпишу обращение в Кабинет министров Украины, к премьер-министру, министру финансов, культуры и предложу свои предложения. Поскольку, как я понимаю, в законе Украины "О государственном бюджете" соответствующая программа существует. И сейчас я не могу даже представить, чтобы кто-то пытался забрать эти деньги у крымскотатарского народа - у ATR", - отметил Порошенко.

Однако, по его словам, если эти шаги не помогут, то "Евросолидарнисть" будет обращаться к международной общественности, поскольку это выходит за пределы исключительно украинского вопроса. "Все свои международные связи мы также привлечем к тому, чтобы защитить ATR и его право на вещание, право доносить правду зрителям - как крымским татарам, так и украинской национальности", - добавил Порошенко.

При этом он заявил, что если выяснится, что финансирование прекращено вследствие целенаправленной политики нынешней власти - это будет означать работу на страну-агрессора.

"Я буду обращаться в правоохранительные органы, если это целенаправленная государственная политика по уничтожению крымскотатарского канала АТR. Я твердо убежден, что тогда это будет означать не просто некомпетентность тех должностных лиц, которые должны были решить этот вопрос, а это уже будут элементы русификации Украины, работы на страну-агрессора, будет занимать совершенно иную, уголовное квалификацию и классификацию. Конечно, мы также не будем оставаться в стороне, если эти подозрения подтвердятся", - сказал Порошенко.

"Все украинцы должны объединиться для того, чтобы защитить ATR", - подытожил Порошенко.

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Дата
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