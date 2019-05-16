"Мы открыто попрошайничали под горсоветом" - правозащитник

 
Ексклюзивы
1/5
Назвали достижения Порошенко за пятилетку
Назвали достижения Порошенко за пятилетку
Просмотров: 2997
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
Просмотров: 39883
Порошенко будет влиять на политику независимо от того, будет ли в ней участвовать
Порошенко будет влиять на политику независимо от того, будет ли в ней участвовать
Просмотров: 936
Нардеп объяснил, почему Рада в пятницу пустая
Нардеп объяснил, почему Рада в пятницу пустая
Просмотров: 1332
Назвали "красные линии" для Зеленского
Назвали "красные линии" для Зеленского
2 Просмотров: 2106
Порошенко и Зеленский должны равняться на Кучму с Кравчуком - политолог
Порошенко и Зеленский должны равняться на Кучму с Кравчуком - политолог
Просмотров: 756
Не посадили в тюрьму: как живут украинцы, отбывающие альтернативное наказание
Не посадили в тюрьму: как живут украинцы, отбывающие альтернативное наказание
Просмотров: 333
Если Янукович рискнет вернуться, его самолету не будет где сесть
Если Янукович рискнет вернуться, его самолету не будет где сесть
Просмотров: 6346
"Вооружение на миллиарды гривен": что сейчас с техникой ВСУ в Крыму
"Вооружение на миллиарды гривен": что сейчас с техникой ВСУ в Крыму
Просмотров: 7443
Луценко хотел быть первым от "Удара", но пойдет Кличко
Луценко хотел быть первым от "Удара", но пойдет Кличко
Просмотров: 1845
Фото
Все фото
5
13
19
4
4
Украинка рассказала об особенностях шопинга в Барселоне
Украинка рассказала об особенностях шопинга в Барселоне
Несмотря на пол: морские пехотинцы впервые прошли психологическую полосу
Несмотря на пол: морские пехотинцы впервые прошли психологическую полосу
&quot;Шалом, Украина!&quot;: Как заграницей празднуют День вышиванки
"Шалом, Украина!": Как заграницей празднуют День вышиванки
Скульптуры &quot;одели&quot; в вышиванки
Скульптуры "одели" в вышиванки
До 30 см воды под ногами - ливень подтопил Ивано-Франковск
До 30 см воды под ногами - ливень подтопил Ивано-Франковск
Видео
Все видео
Подросток оболгал водителя маршрутки, который якобы высадил его в лесу
Подросток оболгал водителя маршрутки, который якобы высадил его в лесу
По договоренности я должен был руководить ПЦУ на территории Украины - Филарет
По договоренности я должен был руководить ПЦУ на территории Украины - Филарет
Полицейским заменят автоматы Калашникова на небоевое оружие
Полицейским заменят автоматы Калашникова на небоевое оружие
Показали видео падения 500-километрового астероида на Землю
Показали видео падения 500-километрового астероида на Землю
Формируется история и мы пытаемся на нее влиять - фонд "Вернись живым" празднует 5 годовщину
Формируется история и мы пытаемся на нее влиять - фонд "Вернись живым" празднует 5 годовщину
Интервью
1/5
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
Просмотров: 306
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
1 Просмотров: 558
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
Просмотров: 1683
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
1 Просмотров: 9342
Военной эскалации в Украине в ближайшее время не будет - Мирослав Гай
Военной эскалации в Украине в ближайшее время не будет - Мирослав Гай
1 Просмотров: 1323
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
16 мая 2019
Просмотров: 198
Все сходиться
Ця весна якась неправильна вдалася. А воно й без того весною вистачає печалі, бо в цей час не все сходиться так, як ти ждеш і хочеш. Не сходиться ...
четверг, 16 мая 2019 23:45

"Мы открыто попрошайничали под горсоветом" - правозащитник

  Комментировать
&quot;Мы открыто попрошайничали под горсоветом&quot; - правозащитник
Даниэлю Солодчику 28 лет. Родился и живет в Харькове. По специальности правовед. Фото: Виктор Фоменко

Угрозы расправы получил правозащитник Даниэль Солодчик. Сообщение приходили из анонимных аккаунтов.

Рассказал об этом в интервью Gazeta.ua.

"8 месяцев назад начал помогать общежитии для незрячих. Здание 1950 года, состояние аварийное. Но город и не ремонтирует и не расселяет. Мы писали запросы в прокуратуру и администрацию президента, проводили митинги и открыто попрошайничали под горсоветом. Результат был один - меня попытались запугать ", - вспомнил он.

"Камнем преткновения, как оказалось, была земля, на которой стояло общежитие. Если бы ее продали, а за нее можно было взять 2 млн долларов, то людей бы просто выселили на улицу. Только, когда мы собрались ночевать под мэрией, власть нас заметила и пообещала взять здание на баланс", - добавил мужчина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В каждой сумке у меня газовый баллончик - правозащитник

Даниэлю Солодчику 28 лет. Родился и живет в Харькове. По специальности правовед. С 2016 занимается предпринимательством: держит кафе и два продмагазина. Председатель общественной организации "Застав чиновника працювати". Любит читать инструкции: "Любой вопрос можно решить, если знать систему".

Полное интервью с Даниэлем Солодчиком читайте в ближайшем номере журнала "Країна".

Автор: Виктор ФОМЕНКО
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Мы открыто попрошайничали под горсоветом" - правозащитник». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Показали армейские фото красавиц из Украины и НАТО
Показали армейские фото красавиц из Украины и НАТО
10
 Просмотров: 63173
Британка пародирует откровенные фото моделей
Британка пародирует откровенные фото моделей
5
 Просмотров: 44302
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
23
 Просмотров: 39865
ТОП-15 самых эффектных образов на открытии Каннского фестиваля
ТОП-15 самых эффектных образов на открытии Каннского фестиваля
15
 Просмотров: 33463
Тела разбросало по дороге: на трассе возле села погибли люди
Тела разбросало по дороге: на трассе возле села погибли люди
4
 Просмотров: 27729
Общество
Украинка рассказала об особенностях шопинга в Барселоне
Украинка рассказала об особенностях шопинга в Барселоне
5
 Просмотров: 54
Коломойский прибыл в Киев - СМИ
Коломойский прибыл в Киев - СМИ Просмотров: 765
Вместо Зеленского будут править регенты - психолог
Вместо Зеленского будут править регенты - психолог
 Просмотров: 1179
Начали продавать билеты на все направления в Польшу - цены шокируют
Начали продавать билеты на все направления в Польшу - цены шокируют
 Просмотров: 1701
Что украинцы думают о языковых квотах на телевидении - результаты опроса
Что украинцы думают о языковых квотах на телевидении - результаты опроса Просмотров: 567
Больше всего комментируют
10
Коломойский вернулся в Украину - журналист
5
Порошенко подписал закон о языке
5
Закон о языке опубликовали в "Голосе Украины"
4
Инаугурация Зеленского: Парубий назвал решающую дату
3
Показали видео падения 500-километрового астероида на Землю
Голосов: 38769
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua