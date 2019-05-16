"Мы открыто попрошайничали под горсоветом" - правозащитник

Даниэлю Солодчику 28 лет. Родился и живет в Харькове. По специальности правовед. Фото: Виктор Фоменко

Угрозы расправы получил правозащитник Даниэль Солодчик. Сообщение приходили из анонимных аккаунтов.

Рассказал об этом в интервью Gazeta.ua.

"8 месяцев назад начал помогать общежитии для незрячих. Здание 1950 года, состояние аварийное. Но город и не ремонтирует и не расселяет. Мы писали запросы в прокуратуру и администрацию президента, проводили митинги и открыто попрошайничали под горсоветом. Результат был один - меня попытались запугать ", - вспомнил он.

"Камнем преткновения, как оказалось, была земля, на которой стояло общежитие. Если бы ее продали, а за нее можно было взять 2 млн долларов, то людей бы просто выселили на улицу. Только, когда мы собрались ночевать под мэрией, власть нас заметила и пообещала взять здание на баланс", - добавил мужчина.

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Даниэлю Солодчику 28 лет. Родился и живет в Харькове. По специальности правовед. С 2016 занимается предпринимательством: держит кафе и два продмагазина. Председатель общественной организации "Застав чиновника працювати". Любит читать инструкции: "Любой вопрос можно решить, если знать систему".

Полное интервью с Даниэлем Солодчиком читайте в ближайшем номере журнала "Країна".