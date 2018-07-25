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среда, 25 июля 2018 20:57

"Мы - не людоеды" - Муждабаев о разнице между украинцами и россиянами

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&quot;Мы - не людоеды&quot; - Муждабаев о разнице между украинцами и россиянами
Айдер Муждабаєв: не уявляю жодного націоналіста, щоб він валив каміння на староєврейському кладовищі.Фото: Тарас ПОДОЛЯН

Убийства, взрывы - это точно не украинское. Это русский стиль.

Об этом в интервью журналу "Країна" сказал журналист Айдер Муждабаев.

"Заказ могут выполнить люди с украинскими паспортами, но это - российская стратегия. Я жил в стране, где организованы спецслужбами взрывы и убийства журналистов были нормой жизни. В Украине такого никогда не было. Люди в Украине точно не людоеды, в отличие от русских" , - говорит он.

Национальной вражды в Украине тоже никогда не было, считает журналист.

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"Русские придумали ее и эксплуатируют в своей пропаганде. Это как плохой журналист придумывает заголовок, а затем под него пишет текст. Придумали Украине образ фашистского государства. Набирают под это фактуру. Находят в сети людей, которых можно чем-то задеть, и нанимают их. Те устраивают набеги на цыганские лагеря, погромы еврейских кладбищ, бросают бутылки в синагогу во Львове. Не представляю ни одного националиста, чтобы он валил камни на древнееврейском кладбище. Это совершенно русская история. Надеюсь, эти погромы расследуют", - подчеркнул Айде Муждабаев.

По его мнению, Россия устраивает акции и тут же их политически разжевывает с фейковых смыслами.

"Распятых мальчиков больше никто не делает. Это вульгарно и устарело. Немецкое посольство дважды ездило в Славянск искать распятого ребенка. Сейчас в это никто не верит. Инспирируются события, за которые можно зацепиться, а потом идут медийные волны с лживыми комментариями. Делают это во Франции, США, Великобритании, Германии. и во многих украинских СМИ. Пользуются свободой и недоработкой украинских спецслужб. Доводят людей к разочарования в своей стране, в своем выборе. Мол, не надо было дергаться", - добавляет журналист .

Полное интервью с Айдером Муждабаев читайте в журнале "Країна" от 26 июля.

Автор: Ангелина КОВАНДА/відео: Назарій МАЗЫЛЮК
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